Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: el diagnóstico de una psiquiátrica complicó a uno de los acusados

El juicio por el asesinato del ex rugbier platense Federico Martín Aramburú, ocurrido en París en marzo de 2022, vivió una novena audiencia marcada por el cruce de opiniones profesionales en torno a la salud mental del principal acusado.

El debate pericial resultó de vital importancia para el ex militar francés Loïk Le Priol, quien podría enfrentarse a la pena de cadena perpetua. En caso de comprobarse una alteración de su discernimiento, el imputado contaría con la posibilidad de reducir su condena en el veredicto previsto para el 25 de septiembre.

Al igual que el otro militante de extrema derecha involucrado en el hecho, Romain Bouvier, el tirador niega cualquier intención homicida y sostiene que su accionar respondió a la legítima defensa tras una riña motivada por el alcohol en el exterior del bar Le Mabillon. Su estrategia judicial se asienta en el padecimiento de un trastorno de estrés postraumático (TEPT) originado por su desempeño como integrante de los comandos militares en el continente africano.

Lyson Rochemir, de 29 años, es la ex pareja de Le Priol y también forma parte del proceso

El primero en testificar fue el psiquiatra Daniel Zagury, quien consideró que que este diagnóstico pudo generar una alteración "ligera" del discernimiento en un contexto atravesado por la conflictividad y el consumo de bebidas alcohólicas. Aunque el profesional señaló que la patología no funciona como un factor criminógeno en sí mismo, explicó que su incidencia "puede ser un elemento que amplifique la reactividad en determinadas circunstancias".

El experto elaboró el perfil psicológico de Le Priol a partir de su "falta de capacidad de introspección", su actitud "grandilocuente" y su "necesidad de proyectar virilidad" ante un sentimiento de impotencia, lo que lo llevó a calificarlo como un "psicópata de buena familia".

En su declaración, el médico reveló que el autor de los disparos confesó haber experimentado un "odio verbal" la noche del crimen debido a un supuesto riesgo para su integridad física. Al ser indagado acerca de la peligrosidad futura del sujeto, Zagury prefirió la cautela y advirtió que su disciplina no responde a la exactitud matemática.

Al momento de evaluar el vínculo con su cómplice, trazó la hipótesis de los "espejos narcisistas" para describir una compensación afectiva. "Bouvier ve en Le Priol al militar, al héroe", detalló, y agregó una imagen contundente: "Es como si Loïk Le Priol fuera la parte oscura de Romain Bouvier". Sobre la joven Lyson R., Zagury destacó su "neutralidad emocional" e indicó su alejamiento respecto a la ideología de su pareja.

Durante la tarde, el panorama cambió de manera radical con la intervención de la psiquiatra Isabelle Teillet, responsable de realizar una contrapericia solicitada por la fiscalía junto a su colega Roland Coutanceau. La experta coincidió en la existencia de rasgos psicopáticos evidentes en el exsoldado, a quien definió como una persona vanidosa con tendencia a eludir la responsabilidad por sus acciones.

Sin embargo, asestó un golpe contundente contra la línea defensiva al considerar "poco serio" utilizar un diagnóstico del año 2015 para atenuar la culpabilidad de un asesinato perpetrado siete años después.

"En el momento de los hechos, nada permite establecer que el estrés postraumático estuviera aún activo", sentenció Teillet, y enumeró la falta de signos clínicos esperables como el retraimiento social, la hipervigilancia y los pensamientos obsesivos. "La noche de los hechos, el señor Le Priol no estaba sentado de espaldas a una pared. No evitaba el peligro. Corría hacia el peligro persiguiendo a los jugadores de rugby. Lo que hay en él es una rabia narcisista. No consideramos que exista alteración del discernimiento", argumentó la especialista con contundencia.

El testimonio de Teillet remarcó que las actitudes del acusado resultan "disonantes" para alguien afectado por el trauma bélico. La psiquiatra relató que el exmilitar mantuvo una actitud desafiante durante la entrevista, carece de empatía por la víctima, minimizó el estrés postraumático en el pasado para evitar someterse a tratamientos médicos e incluso llegó a solicitar la falsificación de un comprobante de consulta psiquiátrica tras protagonizar un accidente vehicular en estado de ebriedad.

"El síndrome postraumático se manifiesta con el aislamiento social, la evitación y los ataques de angustia. Un paciente con TEPT tampoco se va al frente en Ucrania", añadió en alusión a la ruta de escape emprendida por el tirador luego de concretar el asesinato.

Por su parte, Coutanceau avaló la tesis de su compañera y descartó que la patología haya afectado el discernimiento de Le Priol, dado que la gran mayoría de estos síndromes disminuyen su impacto con el paso de los años.

Pese a la resistencia de los abogados defensores, Teillet sostuvo su postura hasta el final de la jornada y, frente a la consulta de las autoridades judiciales acerca del riesgo de reincidencia, concluyó sin rodeos: "Su peligrosidad criminal es manifiesta y elevada".