Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: el testimonio de los testigos complicó a los acusados

El proceso judicial contra los procesados por el asesinato del ex Puma platense Federico Martín Aramburú, ocurrido cerca del bar Le Mabillon de París en marzo de 2022, completó este miércoles su octavo día de debates en el Tribunal de lo Criminal de la capital francesa. La sesión tuvo como foco principal el análisis psicológico presentado por el especialista responsable de examinar a los cuatro enjuiciados.

Según el informe de la querella, Loïk Le Priol, autor de los disparos mortales, posee una propensión activa a la violencia que busca ocultar con un discurso victimista. Además, evidencia un complejo de persecución y deshonestidad que aflora al percibir una amenaza a su honor.

Este cuadro clínico permite comprender la conducta del imputado durante la trágica noche, con amenazas pronunciadas en tono suave, golpes a corta distancia y detonaciones a quemarropa, tal como relataron los testigos. Los sospechosos ingresaron a la sala Voltaire poco antes de las 10. Le Priol, ataviado con un chaleco sobre una camisa blanca, saludó a sus abogados y luego observó el lugar con actitud inmutable. A su lado, Romain Bouvier, con indumentaria clara, conversó con sus letrados. Lyson R. y Antonio S., quienes atraviesan el proceso en libertad, ya ocupaban sus asientos.

La declaración de François, un subastador ubicado en la mesa posterior a los deportistas, acaparó la atención de la mañana. Con mucha conmoción a más de cuatro años del suceso, realizó pausas en su exposición y finalizó su turno entre lágrimas. El hombre describió el clima relajado de aquella velada estival antes del rápido aumento de la hostilidad. Mencionó los comentarios despectivos de Le Priol hacia dos peatones, la pelea desatada tras un tirón de capucha por parte del platense y una grave amenaza pronunciada de forma tranquila. El testigo aseguró oír la frase exacta sobre intenciones de matarlo y los insultos posteriores.

El declarante también detalló el rol de Lyson R., la única mujer del banquillo. De acuerdo con su perspectiva, Bouvier le ordenó a la joven tomar el vehículo de Le Priol para ir tras los exrugbiers por el boulevard Saint-Germain. La conductora acató la directiva sin resistencia y prestó un apoyo total para iniciar una cacería humana.

Le Priol escuchó estas palabras con atención y negó con la cabeza en múltiples oportunidades. Este relato fue cotejado con grabaciones reproducidas en el recinto. Los videos muestran la salida y el retorno del rodado, el descenso de la mujer y una escena donde Le Priol toma por el cuello a Shaun Hegarty hasta la intervención del personal de seguridad.

En las imágenes, François reconoció el instante exacto de la amenaza de muerte. La visualización de las cintas sufrió interrupciones por las quejas del abogado defensor, quien recibió un llamado de atención del magistrado a cargo. Por la tarde, la defensa atacó el testimonio y acusó al subastador de mentir. Sin perder la compostura, el testigo sostuvo su versión de los hechos y aclaró que su mente solo puede reproducir los recuerdos guardados en su memoria, ya que no es una cámara de vigilancia.

Luego, las autoridades judiciales dedicaron un tiempo para evaluar una cuestión transversal del caso. Por la distancia entre Aramburú y el tirador, la posición del brazo de Bouvier en los registros fílmicos parece contradecir su afirmación sobre un disparo dirigido al suelo.

Por otro lado, de las seis detonaciones efectuadas por Le Priol, cuatro alcanzaron a la víctima. Resta definir si los dos restantes funcionaron como advertencia, un aspecto donde la trayectoria militar del agresor toma relevancia. El debate persiste sobre la existencia de un asesinato premeditado, tal como sostiene la acusación, o una acción defensiva, como plantea la defensa.

Las otras declaraciones del día aportaron un panorama más difuso. Fabien, un mozo del bar, brindó una narración con desajustes cronológicos. El trabajador aseguró oír a Le Priol jactarse de su condición de militar para amenazar a Hegarty y relató la exhibición de un brazalete policial y un arma de fuego previo al ataque. Sin embargo, al contrastar sus palabras con su primera exposición ante la fuerza de seguridad, admitió sufrir lagunas de memoria y olvidó varios detalles.

Por su parte, Santa, un repartidor presente por casualidad en el lugar, describió una pelea a golpes de puño seguida por la aparición de una pistola con cinco o seis detonaciones directas hacia el objetivo. Aunque ratificó la ausencia de tiros al aire, el trabajador no logró precisar el orden de los eventos ni la llegada del todoterreno.

En contraste, el texto escrito por una amiga de François, ausente por internación médica, respaldó la teoría de la emboscada organizada. La mujer percibió una persecución encabezada por Lyson R. y una posterior señal hacia los acusados para marcar la ubicación de los deportistas. El representante legal de la imputada rechazó esta versión punto por punto y tildó de falso el contenido del documento.

En el turno vespertino, el ambiente cambió con la intervención del perito psicólogo Alexandre Ledrait. El profesional detalló una tendencia al dominio y al control en el perfil de Bouvier, con debilidades narcisistas vinculadas a la impotencia de presenciar violencia de género contra su madre en la infancia. El acusado consideraba a Le Priol como el hermano ausente en su vida. El experto remarcó las altas capacidades intelectuales del procesado, quien presenta un rasgo egocéntrico, carece de autocrítica y se escuda en la idea de la legítima defensa.

El análisis sobre Le Priol requirió dos entrevistas. El exsoldado mostró inquietud inicial por considerar injusto su arresto, aunque luego adoptó una postura más calma. El especialista detectó un trastorno de estrés postraumático y la formación de un vínculo familiar estructurado sobre el elitismo y el universo militar. El abandono de las fuerzas armadas generó un profundo quiebre en su trayectoria y desató complejos de persecución ante cualquier ofensa a su honor. Según el psicólogo, el imputado ignora su propensión a la violencia y adopta una postura de víctima para legitimar su agresividad directa contra los demás.

Al consultar sobre la relación del excomando con las normas legales, tras reiteradas condenas previas y violaciones a restricciones impuestas, el profesional fue categórico. Ledrait afirmó que la ley carece de autoridad para el acusado, quien rige sus acciones bajo su propio interés y encuentra una legitimidad moral en la violencia. La defensa intentó atribuir esta agresividad a una autodestrucción derivada de los traumas bélicos vividos en el continente africano, pero el experto descartó por completo esa posibilidad.

El debate continuará este jueves para intentar esclarecer la mecánica de los disparos y resolver el planteo central sobre la premeditación del crimen.