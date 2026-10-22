Juicio por la muerte de Diego Maradona: el fallo saldrá a la luz el 22 de diciembre

El tribunal a cargo del debate oral por el fallecimiento de Diego Armando Maradona emitió su primera resolución concreta al dictar la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón eximieron de responsabilidad penal a este profesional de la salud y se retiraron a deliberar el futuro de los demás implicados en la causa.

Con esta decisión inicial, la atención de la Justicia se centra ahora sobre Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni. Las sentencias definitivas para este grupo de profesionales de la salud recién saldrán a la luz el próximo 22 de diciembre de 2026 a las 12 del mediodía. Los jueces justificaron este lapso de tiempo ante la necesidad imperiosa de examinar con extrema cautela el inmenso volumen de evidencias recolectadas a lo largo de las sucesivas jornadas.

En el cierre de esta instancia procesal, el presidente del cuerpo exhibió una visible emoción al pronunciar su discurso de clausura. El magistrado catalogó el litigio como inusualmente extenso, sumamente complejo y de una magnitud pública excepcional. A su vez, reconoció las constantes fricciones y los cruces enconados entre las diferentes partes, aunque valoró el pleno respeto a las normas del recinto.

Para culminar su alocución, la máxima autoridad de la sala extendió un agradecimiento general a fiscales, abogados querellantes, defensores, empleados estatales, personal de seguridad y a la prensa por el trabajo sostenido. Tras estas palabras, los jueces iniciaron la etapa de hermetismo donde delinearán el desenlace de un expediente histórico.