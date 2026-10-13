Juicio por la muerte de Maradona: pidieron 16 años para Luque y 14 años para Cosachov

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó este martes con los alegatos de los abogados de Jana y Dieguito Fernando, luego de que en la jornada anterior la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 12 años de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque.

Los letrados Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda, y Félix Linfante, por Jana, dieron a conocer sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

El abogado de Dieguito Fernando Maradona, Mario Baudry, exponía sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde aseguró que "con un simple diurético se hubiera salvado". La pareja de Verónica Ojeda, ex mujer del astro argentino y madre del hijo menor, tildó de "banda de irresponsables" a los acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista.

El abogado pidió penas de 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 14 años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov, al considerarlos responsables del delito de homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

El letrado pidió, además, 12 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz, por la misma acusación que los primeros tres imputado, mientras que requirió 5 años en el caso del enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros, Mariano Peroni, por homicidio culposo.

Por su parte, Félix Linfante, cuestionó a Luque, sobre quien, según consideró, "se autopercibía amigo" de Diego Armando Maradona, mientras que consignó: "Nadie se hacía cargo de la salud".

Además, destacó la declaración de Rita, hermana de Diego Armando Maradona, quien remarcó que todos los miembros de "la familia son hipertensos", al tiempo que subrayó que el paciente tenía "el abdomen globoso" y "un anasarca" -edema general- cuando fue encontrado muerto el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés.

"Quiero destacar las declaraciones del médico Juan Carlos Pinto (+Vida), el facultativo vecino Collin Campbell y el comisario Méndez", sostuvo respecto a las comparecencias de distintos testigos.

Posteriormente, Linfante solicitó una pena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque por considerarlo responsable por el delito de homicidio simple con dolo eventual, al tiempo que requirió 10 años de cárcel para la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, por el mismo ilícito que el ex médico de cabecera.

En este sentido, peticionó una pena de 8 años y 2 meses de prisión por homicidio simple cometido mediante con dolo eventual y falsedad ideológica, mientras que pidió 3 años para el enfermero Ricardo Omar Almirón, y 3 años y 6 meses para el jefe de enfermería, Mariano Perroni, por homicidio culposo.

"Pido que se absuelva por duda al psicólogo Carlos Díaz y que se absuelva libremente al médico clínico Pedro Di Spagna", manifestó en el cierre de sus alegatos.