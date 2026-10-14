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LOS TESTIMONIOS ANTE EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES

Juicio por Loan: relatos clave sobre la búsqueda

Testigos recordaron las primeras horas tras la desaparición del niño y aportaron detalles sobre el hallazgo de su calzado
Archivo

Por Redacción

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó ayer nuevos testimonios de vecinos que participaron de las primeras horas de búsqueda del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. Ramón Robledo, quien vive a unos 500 metros de la casa de Catalina, la abuela del menor, recordó que Antonio Benítez, tío político de Loan, le avisó lo ocurrido y aseguró: “Lo noté bastante preocupado. Lo único que me dijo fue que se perdió la criatura”.

Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por Fermín Ceroleni, Robledo contó que recibió la noticia alrededor de las 15.30 de aquel día. Más tarde se encontró con José Peña, padre del niño, y salió a buscarlo a caballo junto con su propio padre. Sin embargo, dijo que no hallaron rastros.

Otra de las declaraciones fue la de Carlota Moreira, quien se refirió al hallazgo del botín de Loan, ocurrido al día siguiente de la desaparición. La testigo cuestionó las condiciones en las que apareció el calzado y sostuvo que estaba demasiado enterrado en el barro como para haberse perdido durante una caminata. “Si pierde un nene el botín, no iba a quedar tan enterrado como estaba”, declaró.

Además, afirmó que Laudelina Peña le impidió acercarse al lodazal y recordó una frase que, según su relato, la mujer pronunció durante el regreso, luego de recibir una llamada: “No puedo hablar, estoy con colitas”. La fiscal Tamara Pourcel también preguntó cómo sabía Laudelina que podía hundirse en ese sector.

Por su parte, Agustina Chamorro describió a José Peña como “muy angustiado” y contó que salió a buscar al niño junto con su abuelo. También señaló que la Policía les pidió autorización para ingresar a un campo de unas 200 hectáreas y ampliar el operativo. Raúl Anselmo Chamorro, otro vecino, declaró que Benítez fue quien le comunicó la desaparición.

Las declaraciones permitieron reconstruir distintas escenas de aquellas primeras horas, aunque las circunstancias de la desaparición siguen bajo investigación judicial.

El debate continuará mañana con la declaración por videoconferencia de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, quien se referirá a diez personas procesadas en una causa paralela que afirmaron haber integrado la Fundación Dupuy.

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