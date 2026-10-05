Juzgan a un pastor acusado de abusar de menores

Durante esta jornada comienza en La Plata el juicio por jurados contra el pastor evangélico Esteban Cayetano Núñez Morel, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores en perjuicio de dos niñas, que al momento de los hechos tenían 9 y 11 años.

El debate iniciará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, en 8 entre 56 y 57, y continuará durante las jornadas de mañana y miércoles. Doce ciudadanos tendrán a su cargo la decisión sobre la responsabilidad penal del acusado, mientras que un juez técnico estará al frente del proceso.

La acusación estará a cargo del fiscal Lucas Rodríguez Domski. En tanto, Casa María Pueblo integra el bloque acusador y representa gratuitamente a las víctimas, a quienes acompañó junto a su madre desde que se conoció el caso.

La intervención de la organización tuvo un papel central en el camino hasta el juicio. Según explicó la propia institución, las niñas y su madre llegaron a Casa María Pueblo en un contexto de extrema vulnerabilidad y allí recibieron alojamiento, asistencia psicológica, vestimenta y acompañamiento jurídico sin costo.

Desde la ONG también destacaron el trabajo realizado durante la investigación para sostener a la familia y avanzar con la causa. Uno de los objetivos, señalaron, fue evitar que el acusado pudiera eludir a la Justicia antes de llegar a esta instancia.

El proceso será además un juicio por jurados, una modalidad en la que ciudadanos convocados para integrar el cuerpo deberán escuchar los testimonios, analizar la prueba y determinar si el acusado es culpable o no culpable de los delitos que se le atribuyen.

El caso involucra a dos menores de edad, por lo que durante el debate se deberán adoptar medidas especiales para preservar su intimidad y evitar su exposición.

Para Casa María Pueblo, el inicio del debate representa además el resultado de un proceso de acompañamiento que comenzó mucho antes de que el expediente llegara a un tribunal. La organización sostiene que la asistencia jurídica gratuita resulta determinante para que familias en situación de vulnerabilidad puedan sostener investigaciones complejas y llegar a una instancia oral.

Cabe mencionar que según los datos difundidos por la propia institución, lleva 29 años de trabajo y asegura haber asistido a más de 35.000 personas. También afirma haber intervenido en causas que derivaron en más de 80 condenas por abusos contra menores y que, a lo largo de ese período.