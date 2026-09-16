L-Gante, otra vez en la mira de la Justicia por amenazas y armas

El cantante Elián Valenzuela, conocido públicamente como L-Gante, quedó formalmente imputado en una nueva causa judicial que investiga presuntas amenazas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio, a partir de la denuncia de una joven que aseguró haber sido intimidada para abandonar la vivienda que alquila en General Rodríguez. La presentación derivó en tres allanamientos realizados en propiedades vinculadas al músico y a su entorno familiar, donde fueron secuestrados teléfonos celulares y se buscó, entre otros elementos, el arma que habría sido utilizada durante el episodio denunciado.

La investigación comenzó con una denuncia realizada el 29 de agosto por una mujer de 23 años que, según consta en la presentación judicial, vive junto a su pareja y sus hijos menores de edad en un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Octubre. El conflicto estaría relacionado con la ocupación y la propiedad del terreno, un punto que ahora también deberá ser establecido por la Justicia.

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, todo comenzó cuando la mujer salió de su casa para hacer unas compras junto a sus hermanos. Mientras se encontraba a unas dos cuadras del domicilio recibió un llamado de su cuñada, quien le advirtió que había llegado al lugar L-Gante acompañado por un grupo de alrededor de diez personas.

Siempre según esa versión, la mujer recibió el aviso de que algunos de los presentes portaban armas y que Valenzuela le habría manifestado a su familiar que debían abandonar la propiedad porque “toda la manzana” le pertenecía.

La denunciante aseguró que regresó al domicilio, preocupada por sus hijos y por los demás menores que se encontraban allí.

LA ESCENA DE LA CAMIONETA

La mujer declaró que, mientras permanecía en la vereda junto a familiares, observó una camioneta negra de gran porte estacionada sobre la calle Arturo Illia. Según su presentación, reconoció a L-Gante, quien viajaba acompañado por otros dos hombres.

De acuerdo con la denuncia, uno de los ocupantes bajó la ventanilla y exhibió un arma de fuego. La presentación sostiene además que los hombres realizaron ademanes como si estuvieran portando armas y que L-Gante habría repetido esas señas antes de abrir la puerta del lado del conductor y gritar hacia las personas que se encontraban en la vivienda.

Esos dichos forman parte de la hipótesis que investiga la fiscalía y todavía deben ser corroborados mediante las medidas de prueba incorporadas al expediente.

Con esos elementos, la Justicia ordenó tres procedimientos en General Rodríguez. Dos de los domicilios se encuentran dentro del country Terravista y el restante corresponde a una casa particular.

Durante los operativos, L-Gante fue notificado formalmente de la formación de la causa. La misma situación alcanzó a otro hombre señalado en el expediente, identificado por sus iniciales E. J. A. C.

Entre los elementos secuestrados quedaron tres celulares, que ahora deberán ser sometidos a peritajes tecnológicos. El análisis de esos dispositivos podría aportar información sobre comunicaciones, contactos, movimientos o eventuales registros vinculados con los hechos que se investigan.

También estuvo bajo análisis una camioneta BMW X5 negra que, de acuerdo con la pesquisa, habría sido utilizada durante el episodio denunciado.

La causa tramita ante la Justicia de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y la investigación está a cargo de la UFI N°10, encabezada por la fiscal Toscano, según la información difundida sobre los procedimientos. La carátula contempla amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos en concurso real entre sí.

“PEDAZO DE CROTAS”

El nuevo expediente vuelve a poner a L-Gante frente a la Justicia de General Rodríguez, donde en octubre de 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas y daño, aunque fue absuelto por privación ilegítima de la libertad. Ahora enfrenta una investigación por hechos diferentes, aún en etapa inicial.

La causa también generó repercusiones: Tamara Báez y la madre del músico salieron públicamente en su defensa. Báez cuestionó duramente a las denunciantes, a quienes calificó de “usurpadoras” y “pedazos de crotas”. Además, se confirmó que Telefe decidió desvincular a L-Gante del reality de cocina, MasterChef Celebrity.