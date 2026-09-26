Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Una detenida

La apuntó con un arma y la amenazó en City Bell

LA MUJER APREHENDIDA / EL DIA

Por Redacción

Una mujer de 58 años fue aprehendida en City Bell durante un allanamiento realizado en una causa por amenazas agravadas, en el que además se secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos que serían utilizados para fraccionar y estirar estupefacientes.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle 7 bis entre 477 y 478, a partir de una denuncia presentada el 14 de septiembre por una mujer de 45 años, quien aseguró que recibía amenazas de muerte por teléfono y que, en una oportunidad, la acusada le habría exhibido y apuntado con un arma de fuego mientras circulaba en moto. A partir de la investigación, efectivos de la Comisaría Décima lograron identificar a la sospechosa y establecer su domicilio. La causa quedó a disposición de las UFIJ N° 16 y N° 18 de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?