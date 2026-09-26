La apuntó con un arma y la amenazó en City Bell

Una mujer de 58 años fue aprehendida en City Bell durante un allanamiento realizado en una causa por amenazas agravadas, en el que además se secuestraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos que serían utilizados para fraccionar y estirar estupefacientes.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle 7 bis entre 477 y 478, a partir de una denuncia presentada el 14 de septiembre por una mujer de 45 años, quien aseguró que recibía amenazas de muerte por teléfono y que, en una oportunidad, la acusada le habría exhibido y apuntado con un arma de fuego mientras circulaba en moto. A partir de la investigación, efectivos de la Comisaría Décima lograron identificar a la sospechosa y establecer su domicilio. La causa quedó a disposición de las UFIJ N° 16 y N° 18 de La Plata.