La mujer de 32 años fue encontrada en una zanja de avenida 66, entre 197 y 198. El informe preliminar determinó que murió por un traumatismo encefalocraneano grave y una hemorragia subaracnoidea. Martín Almirón solicitó convertir la aprehensión del sospechoso en detención y destacó las prendas con manchas de sangre secuestradas en su casa.

La investigación por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos, la mujer de 32 años encontrada sin vida en una zanja de avenida 66, entre 197 y 198, en Lisandro Olmos, avanzó con nuevos elementos incorporados al expediente. El fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de La Plata, solicitó que la Justicia de Garantías convierta en detención la aprehensión de Ausberto Marquez Aguilar, el hombre de 33 años señalado como sospechoso del crimen.

En el pedido presentado este martes 20 de octubre, el funcionario judicial detalló las pruebas reunidas durante las primeras horas de la investigación, entre ellas las declaraciones de testigos, el reconocimiento del hecho que se le atribuye al acusado y el secuestro de prendas de vestir con manchas de sangre en su domicilio.

Además, el escrito incorporó las conclusiones del informe preliminar de la autopsia, que estableció que Lucy habría muerto como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave y una hemorragia subaracnoidea. Se trata de lesiones de gravedad que afectaron la cabeza y provocaron el fallecimiento, de acuerdo con la conclusión médica citada por el fiscal.

El expediente sostiene que el hecho habría ocurrido durante la madrugada del lunes 19 de octubre, en un horario comprendido entre las 3 y las 7. Por el momento, las circunstancias precisas del ataque continúan bajo investigación.

Las últimas horas de Lucy y los testimonios que orientaron la investigación

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al pedido de detención, Lucy había asistido el domingo 18 de octubre al festival denominado “Alta Fiesta”, realizado en la zona de 208 y 52. Allí estuvo junto a amigas y familiares, hasta que, durante la madrugada del lunes, varias de ellas comenzaron a retirarse.

Una de las testigos, Andrea Mamani Aparicio, declaró que cerca de las 3 se dispuso a abandonar el lugar junto a otra amiga y Lucy. Sin embargo, la víctima permaneció en el predio mientras conversaba con un hombre que llevaba una prenda roja y que, según su relato, momentos antes había estado molestando a otras personas presentes.

Mariela Romero Areco, otra de las mujeres que estuvo en el lugar, aportó una descripción coincidente: el hombre vestía una prenda roja, un pantalón negro y una gorra negra colocada hacia atrás.

En tanto, Lizeth Perales, sobrina de Lucy, también había concurrido al festival. Según declaró, se retiró alrededor de las 2.30 junto a su pareja porque un hombre con una chomba roja y una gorra negra estaba molestando a los asistentes.

Las declaraciones permitieron reconstruir parte de los movimientos de la víctima y orientar las averiguaciones hacia un hombre al que algunos testigos identificaron por el apodo de “Dani”.

La investigación avanzó a partir de esos datos. Según consignó el fiscal, las averiguaciones policiales permitieron establecer la identidad del sospechoso como Ausberto Marquez Aguilar y localizar su domicilio en la zona de 66 y 200, a unos 300 metros del lugar donde apareció el cuerpo.

El reconocimiento que figura en el expediente

En el escrito presentado ante el juez de Garantías, Almirón describió las circunstancias en las que el sospechoso fue localizado y aprehendido.

De acuerdo con el relato fiscal, los efectivos policiales se presentaron en su domicilio y, en presencia de un testigo de actuación, el hombre habría reconocido el hecho que se investiga.

El documento reproduce una frase que el acusado habría pronunciado durante el procedimiento: “YO FUI, ME MANDE UNA MACANA, Y NO ME ACUERDO, ESTABA PASADO DE COPAS”.

Según el expediente, el hombre también manifestó que había salido a bailar durante la madrugada y que luego había regresado a su vivienda junto a su primo y dos mujeres.

Ese reconocimiento, atribuido al sospechoso y consignado en las actuaciones policiales, constituye uno de los elementos que el fiscal valoró para solicitar la detención. Su alcance deberá ser evaluado en el marco del proceso judicial.

Las prendas con manchas de sangre secuestradas en la casa

Otro de los puntos centrales del pedido de detención es el resultado del registro realizado en el domicilio del acusado.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un pantalón de jean marrón con manchas que podrían corresponder a sangre, localizadas a la altura de la cintura y de la pierna izquierda. También incautaron una chomba roja y una gorra tipo visera.

Para la Fiscalía, esas prendas presentan coincidencias con la vestimenta que las testigos describieron al recordar al hombre que había estado con Lucy durante el festival.

El escrito menciona, además, declaraciones que aportaron información sobre la identidad del sospechoso y su domicilio. Entre ellas, la de la sobrina de la víctima, quien señaló que realizó averiguaciones por su cuenta y obtuvo datos que permitieron relacionar al hombre conocido como “Dani” con el apellido Marquez.

Las prendas secuestradas fueron incorporadas a la investigación. El pedido fiscal no establece por sí mismo que las manchas sean sangre de la víctima ni determina su origen, cuestiones que deberán esclarecerse mediante las pericias correspondientes.

El hallazgo del cuerpo y el resultado preliminar de la autopsia

Lucy fue encontrada sin vida dentro de una zanja ubicada sobre avenida 66, entre 197 y 198, en Lisandro Olmos. Según consta en el expediente, una joven que se dirigía a la escuela observó el cuerpo y dio aviso, lo que motivó la intervención policial.

Un vecino que participó como testigo del procedimiento declaró que pudo observar un golpe en el ojo derecho de la mujer y sangre en el rostro.

La autopsia preliminar, citada por el fiscal Almirón, determinó que la muerte se habría producido por un traumatismo encefalocraneano grave y una hemorragia subaracnoidea. Esta última consiste en una acumulación de sangre en el espacio situado entre el cerebro y una de las membranas que lo recubren.

El resultado médico aporta un elemento relevante para establecer las lesiones que provocaron la muerte. No obstante, el expediente señala que todavía deben precisarse las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El segundo femicidio en La Plata en una semana

El crimen de Lucy volvió a conmocionar a La Plata y se produjo apenas una semana después del asesinato de Gabriela Martínez, de 39 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su vivienda del barrio Hipódromo luego de que su pareja se presentara en una comisaría y admitiera haberla matado.

En el caso de Olmos, la causa fue caratulada como homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, previsto en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

En su presentación, Almirón consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la presunta responsabilidad de Marquez Aguilar. También argumentó que la gravedad del delito y la pena en expectativa justifican la medida de coerción solicitada.

Por eso, requirió que la aprehensión sea convertida en detención y que se convalide el secuestro realizado durante el registro domiciliario.

La detención todavía debe ser resuelta por la Justicia de Garantías. Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis de las pruebas reunidas y las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del femicidio de Lucy Rueda Batallanos.