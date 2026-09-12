La banda de los "rompe vidrios" volvió a atacar en la estación de trenes de City Bell

Los episodios de inseguridad se reproducen de manera cotidiana en La Plata. En esta ocasión, los “rompe vidrios” volvieron a atacar la zona aledaña a la estación de trenes de City Bell en busca de llevarse pertenencias de valor de las personas que dejan su auto estacionado.

El caso más reciente ocurrió en el comienzo del fin de semana, durante las primeras horas de la madrugada, en Camino Centenario y 472. Dos delincuentes llegaron caminando hasta una camioneta estacionada, rompieron dos vidrios y tomaron distintos objetos. No obstante, la alarma empezó a sonar y el propietario salió de su vivienda, pero los delincuentes lograron escapar.

Esta situación de inseguridad no se trató de un hecho aislado en City Bell. En la madrugada del lunes, también en Centenario y 472, un delincuente llegó en una bicicleta con canasto, bajó frente a un auto y rompió uno de sus vidrios para robar unas prendas del interior, volvió a subir a la bicicleta y escapó del lugar. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Asimismo, un vecino denunció que la zona se convirtió en "tierra de nadie" por la ausencia de patrullajes y remarcó que la situación se repite desde hace seis meses durante los fines de semana y feriados.

Algunos con éxito y otros no, este tipo de robos siempre implican destrozos y vandalismo, que por lo general implican perjuicios más graves que los objetos de valor sustraídos.