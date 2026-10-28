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La batalla de la Uocra en el Hospital de Gonnet: dos acusados tendrán arresto domiciliario, uno es hijo de Tobar

Casación bonaerense otorgó el beneficio a Rodrigo Tobar y Maximiliano Ramos, con cauciones de $20 millones y $30 millones, respectivamente. En cambio, rechazó la excarcelación de Emiliano D’Amico, quien seguirá detenido a la espera del juicio oral

Por Redacción

La causa por la batalla entre sectores de las barrabravas de Estudiantes y Gimnasia en el Hospital San Roque de Gonnet, en el marco de una disputa interna de la Uocra La Plata, sumó una nueva resolución judicial. El Tribunal de Casación bonaerense dispuso que dos de los acusados puedan cumplir la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario, aunque sujetos al cumplimiento de condiciones económicas y de conducta.

Uno de los beneficiados es Rodrigo Tobar, hijo de Iván Tobar, referente de la Uocra La Plata y líder de la barra de Estudiantes. Para acceder al arresto domiciliario, deberá afrontar una caución de $20 millones. Su defensa está a cargo del abogado Germán Oviedo.

El otro imputado alcanzado por la resolución es Maximiliano Ezequiel Ramos, quien recibió el mismo beneficio bajo una caución de $30 millones. Además, deberá realizar un tratamiento psicológico, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Justicia.

La medida no implica una liberación automática: ambos deberán cumplir con los requisitos establecidos para poder continuar detenidos en sus domicilios.

Quién seguirá detenido por la batalla de la Uocra

En la misma resolución, Casación rechazó el pedido de excarcelación de Emiliano Nicolás D’Amico, quien continuará detenido mientras avanza el proceso hacia el juicio oral. D’Amico es señalado como un exintegrante de peso de la barrabrava de River Plate, conocida como Los Borrachos del Tablón.

La causa investiga el enfrentamiento ocurrido en el Hospital San Roque de Gonnet, donde se cruzaron grupos vinculados a las barras de Estudiantes y Gimnasia en medio de la disputa por el control de la Uocra platense.

El expediente reúne a numerosos acusados de ambos sectores. Entre ellos figuran Santiago Tobar, Luis Nievas, Rodrigo Tobar, Brian Gamarra, Exequiel David Ávila, Fabricio Agustín Borgert, Jonatan Osvaldo Ruiz, Nicolás Agustín Tobar, Oscar “Osty” Monzón, Facundo Leandro Zacarías, Nelson Rolando Bordón, Mauro Yoel Perrilli, Juan Carlos Carrazán y Lucas Cardellini, además de Ramos y D’Amico.

Víctor Alexis Ybarra, también procesado en la causa, permanece en libertad luego de que se considerara que su participación en el ataque habría sido marginal, aunque continúa imputado.

La situación de Iván Tobar y el juicio oral

Iván Tobar, referente de la Uocra La Plata y adversario del dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina, quedó desvinculado de esta causa, aunque continúa detenido en el fuero federal por otro expediente.

La investigación por el enfrentamiento en el hospital ya fue elevada a juicio y se encuentra radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata.

Con la nueva resolución de Casación, cambia la situación procesal de dos de los acusados, mientras que D’Amico continuará en prisión. La causa se encamina así a la instancia de debate oral, en la que se deberán determinar las responsabilidades penales por el enfrentamiento.

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