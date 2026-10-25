La carta de la joven víctima de un abuso en La Plata a horas de los alegatos: "Me arrebataron una parte de mí"

En la antesala de los alegatos, la joven víctima del caso difundió un escrito para relatar su cruda historia, denunciar las graves secuelas psicológicas del ataque y criticó fuertemente las falencias del sistema judicial que revictimiza y dilata los tiempos. Tras el cierre de la etapa probatoria ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, este lunes 26 de octubre se desarrollarán los alegatos.

El juicio por el abuso sexual grupal perpetrado por jóvenes vinculados al Club San Luis de La Plata en 2017 entra en su etapa definitoria. En este contexto, en la antesala de las exposiciones, la víctima que impulsó la causa y viajó desde el exterior exclusivamente para declarar, decidió hacer pública una carta abierta donde expone el calvario que debió atravesar.

Según expresó por medio de la carta, el texto no solo relata el daño irreparable provocado por el abuso sufrido, sino también el posterior desgaste emocional que implica enfrentarse a un sistema institucional "permeado por influencias sociales".

"Siento que ese día algo dentro mío se rompió, que me arrebataron una parte de mí, mi soberanía", inicia el escrito. La joven detalla cómo el abuso desencadenó un intento de suicidio un año después del hecho y cómo, a pesar de todo, encontró la fortaleza para hacer pública su historia.

Su denuncia destapó un esquema de impunidad, motivando a que al menos catorce chicas más relataran situaciones similares cometidas por rugbiers del mismo club. En particular, cinco de esos testimonios apuntaron directamente contra Federico Alcides Seco, el único imputado mayor de edad que enfrenta este debate oral.

En su mensaje, la víctima fue contundente respecto al privilegio del que gozan los acusados. Señala "las burlas, la falta de escucha y la sensación de que nuestro dolor no importaba", actitudes que dejaron en evidencia "la impunidad que manejan muchos de ellos por su estatus social privilegiado".

El proceso judicial, que demoró ocho años en llegar a esta instancia, estuvo plagado de irregularidades. A las demoras propias de la pandemia, se sumaron excusaciones insólitas por parte de miembros de la Justicia que compartían vínculos con la institución deportiva. "Y me pregunto, ¿podrá ser imparcial un juez que asistió al colegio San Luis y que asumo, a riesgo de equivocarme, que comparte también sus mismos valores?", cuestionó en su carta.

Allí, la joven relató cómo el sistema la obligó a contar su historia "una cantidad incontable de veces, palabra por palabra, frente a completos desconocidos, listos para cuestionar tu credibilidad". Además, criticó la división de la causa en dos juicios orales debido a la minoría de edad de uno de los agresores (quien ya recibió condena en el fuero juvenil) y las presiones sufridas en los últimos meses. "El sistema propuso someterme a dos juicios orales (...) a pesar de los reiterados esfuerzos de mi abogada porque sólo tuviese que dar declaración una vez, la justicia se negó", agregó.

Incluso el tramo final hacia el debate estuvo marcado por obstáculos. A dos semanas del juicio y luego de comprar los pasajes para regresar al país, el fiscal a cargo renunció inesperadamente. Esto obligó a la víctima a relatar los hechos, una vez más, a altas horas de la noche, a un nuevo fiscal, quien tuvo apenas el fin de semana previo para interiorizarse del expediente.

"Una espera cierto nivel de seriedad, profesionalismo y sobre todo respeto. No lo sentí así para nada", confesó.

Debido a las sucesivas dilaciones, la víctima, que actualmente reside en el extranjero, no podrá presenciar los alegatos en persona. Pese a haber viajado exclusivamente para asistir al debate, deberá seguir la etapa final del juicio de manera virtual debido a la reprogramación de las fechas.

Pese a todo, concluyó su mensaje con un llamado a la acción y a la reflexión: "Cuento mi historia, no porque sea fácil, no porque una condena vaya a devolverme lo que me arrebataron, lo cuento porque ninguna víctima debería ser esclava del silencio, porque denunciar un abuso no debería costar más caro que cometerlo, y porque el poder judicial tiene la responsabilidad de investigar, actuar con imparcialidad y garantizar un proceso justo. La violencia que viví a mí me dejó una huella, pero el modo en que las instituciones responden también, y esa huella merece ser observada".