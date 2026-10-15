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DISPUTA JUDICIAL

La causa por la muerte de Lolo Regueiro suma otro planteo

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Por Redacción

La causa por la muerte de César “Lolo” Regueiro sumó un nuevo planteo judicial. Claudia Nievas, viuda del hincha de Gimnasia, volvió a cuestionar la decisión que dejó el expediente en el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata y dejó abierta la posibilidad de llevar su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presentación fue realizada por sus abogados, Fernández y Noetzly, ante la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías. Además de reservarse la posibilidad de recurrir ante Casación y plantear una cuestión federal, la mujer denunció que pasó más de seis meses sin asistencia legal efectiva ni notificaciones judiciales, y pidió que se revisen las consecuencias de esa situación. La viuda pretende que el juicio se realice ante un Tribunal Oral en lo Criminal. Sin embargo, fuentes habían advertido que revertir esa decisión sería casi imposible, ya que la Cámara resolvió el conflicto de competencia y dispuso que el debate se desarrolle en el fuero correccional.

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