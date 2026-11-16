Una exhaustiva pesquisa tecnológica llevada adelante por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata culminó este lunes con la captura de un hombre y una mujer, acusados de perpetrar una sofisticada defraudación informática por un monto cercano a los ocho millones de pesos.

La investigación tuvo su punto de partida en diciembre de 2024, momento en que un vecino platense de 48 años radicó una denuncia tras advertir movimientos sospechosos en su cuenta de la plataforma bursátil "InvertirOnline". Según constató el damnificado, terceras personas habían abierto sin su autorización una caja de ahorro en el Banco de La Pampa a su nombre para vincularla a su perfil financiero. A través de esa triangulación, los delincuentes ejecutaron seis transferencias ilegítimas que totalizaron la suma de 7.900.000 pesos.

Tras el bloqueo preventivo de la aplicación y el reclamo ante la entidad bancaria para intentar recuperar los fondos retenidos, el Gabinete de Delitos Informáticos de la DDI platense inició el rastreo digital del dinero. Mediante oficios cursados a empresas de telefonía, bancos y billeteras virtuales, sumados al análisis de cámaras de seguridad de distintas sucursales y cruces de bases de datos, los especialistas lograron reconstruir la ruta del dinero y perfilar a los dos presuntos responsables.

Con las pruebas reunidas y los domicilios certificados tras tareas de vigilancia encubierta, libraron dos órdenes de registro que se ejecutaron durante las primeras horas de este lunes en conjunto con personal de las DDI de Avellaneda-Lanús, Quilmes y La Matanza.

El primer operativo se desarrolló en una vivienda de la localidad de Lanús, donde los efectivos detuvieron a una mujer de 47 años e incautaron un teléfono celular Motorola E14. De forma paralela, un segundo operativo irrumpió en un inmueble de San Francisco Solano, partido de Quilmes, para concretar el arresto de un hombre de 49 años y secuestrar otro dispositivo móvil marca ZTE.

Ambos implicados quedaron alojados en sede policial bajo los cargos de "acceso indebido a sistema o datos informáticos restringidos, defraudación informática y estafa", a la espera de ser trasladados este martes a primera hora ante los tribunales platenses para prestar declaración indagatoria.

Los procedimientos contaron con el aval de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías N° 1 de Federico Atencio.