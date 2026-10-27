La defensa del exrugbier acusado de abuso pidió la absolución: cuándo se conocerá el veredicto

El debate oral contra el joven, exjugador de rugby del Club San Luis imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, ingresó en su recta final. Frente a los magistrados del Tribunal Oral Criminal I de La Plata, la defensa formuló su alegato de cierre con un pedido de absolución total y severos cuestionamientos hacia los testimonios de cargo. El veredicto se conocerá el próximo 3 de diciembre.

Para sostener su postura, el abogado Alfredo Gascón intentó desestimar la versión de la damnificada. Su estrategia apuntó a instalar la hipótesis de un "recuerdo impostado" sobre los hechos ocurridos en febrero de 2017 dentro del barrio privado Los Ceibos. A su vez, minimizó las acusaciones al catalogar el ataque como "supuestos manoseos" y remarcó el presunto daño a la imagen pública de su cliente a causa del proceso judicial.

Otro pilar de la exposición defensiva radicó en la ausencia de marcas físicas. El letrado hizo hincapié en la falta de lesiones cutáneas, cabellos revueltos o rastros de llanto en la joven. Como elemento central, exhibió una fotografía tipo selfi capturada una hora después del hecho. Según la óptica del defensor, en esa imagen la chica lucía "rozagante" y con el maquillaje intacto, un factor que utilizó para sembrar dudas sobre la veracidad del relato.

Las críticas también alcanzaron a las testigos aportadas por la fiscalía. Diversas mujeres habían expuesto su incomodidad en los encuentros armados por este grupo y admitieron su temor por situaciones previas de vulnerabilidad. Frente a estas declaraciones, el representante legal desacreditó sus palabras con un planteo incisivo sobre los motivos que las llevaban a concurrir a esas celebraciones si percibían un peligro latente.

Como cierre de la extensa jornada, y previo a la etapa de deliberación, la víctima hizo uso de la palabra para emitir un último mensaje en el recinto. Ahora, la resolución definitiva sobre el futuro del imputado quedará en manos del tribunal platense.