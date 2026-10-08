La "falsa" psicóloga de La Plata rompió el silencio tras quedar procesada

Publicó un mensaje en su estado de WhatsApp, negó las acusaciones y aseguró que siempre ejerció “con transparencia”. Está imputada por ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación de documentación.

La mujer de 37 años que fue detenida y posteriormente liberada en el marco de una investigación por el presunto ejercicio ilegal de la psicología en La Plata rompió el silencio y difundió su versión de lo ocurrido.

A través de un estado de WhatsApp, la acusada negó las imputaciones y agradeció el apoyo recibido luego de su detención. “Quiero llevar tranquilidad y agradecer de corazón a todas las personas que se preocuparon y se comunicaron conmigo en estos días. Estoy bien”, escribió.

El mensaje fue publicado el lunes por la noche, pocos días después de que la mujer fuera detenida y liberada para continuar el proceso sin restricciones. La causa está a cargo de la UFI N° 15 y cuenta con la intervención de la DDI La Plata.

La investigación se inició a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires y derivó en dos allanamientos realizados el 30 de septiembre: uno en un consultorio del centro platense y otro en una vivienda de Gonnet.

Qué dijo la mujer investigada

En su descargo, la acusada sostuvo que las informaciones que circularon sobre el caso generaron preocupación y afirmó que la situación será aclarada en el ámbito judicial.

“Sé que han circulado distintas informaciones y entiendo la preocupación que esto pudo generar”, señaló en el mensaje.

Luego negó las acusaciones y aseguró que su documentación está disponible para ser consultada. “Mis datos profesionales son públicos, por lo que siempre he ejercido mi actividad con transparencia y dentro del marco correspondiente”, afirmó.

También indicó que sus abogados están interviniendo en el caso y que los cuestionamientos serán aclarados “por las vías correspondientes”.

“Gracias por el cariño, el respeto y, especialmente, por la confianza que me brindan. Para mí significa muchísimo”, concluyó.

La mujer es representada por el abogado Lautaro Slpizer y se encuentra imputada por ejercicio ilegal de la profesión en concurso ideal con usurpación de títulos y honores, además de estafa y falsificación de documentación.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició luego de que la madre de una paciente presentara ante las autoridades de la escuela a la que concurría su hija un certificado emitido por la mujer. El documento generó sospechas y derivó en una denuncia que posteriormente llegó a la Justicia.

A partir de esos elementos, los investigadores realizaron los dos allanamientos en el consultorio y en la vivienda de Gonnet. En los procedimientos secuestraron informes correspondientes a pacientes, cuadernos, carpetas con anotaciones y dibujos, calendarios de turnos, hojas en blanco destinadas a informes psicológicos, un diploma, sellos, tarjetas de presentación, una notebook y otra documentación.

También se incautaron elementos en los que figuraban referencias a la actividad de psicóloga social.

Luego de los allanamientos, la sospechosa se presentó en la DDI La Plata para interiorizarse sobre los procedimientos. En ese momento fue identificada y aprehendida. Según la investigación, llevaba consigo dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga a su nombre.

Qué sostiene la investigación

En el marco de la causa, los investigadores solicitaron informes para determinar la situación profesional de la mujer. Según consta en la investigación, no contaría con un título universitario de Licenciada en Psicología ni figuraría inscripta en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud.

Además, los investigadores señalaron que se promocionaba a través de redes sociales y ofrecía distintos tipos de terapias. De acuerdo con la pesquisa, los valores de las consultas o tratamientos oscilaban entre los $20.000 y $30.000.

La causa continúa en trámite y la mujer permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial.