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Está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad

La fiscal imputó a Facundo Moyano por desobediencia: cree que vio a Candela

El exdiputado nacional Facundo Moyano, complicado /NA

Por Redacción

El exdiputado Facundo Moyano fue imputado por desobediencia porque se habría reunido con Candela Arizaga, en medio de las restricciones impuestas por la causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Fuentes del caso informaron que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para constatar que el señalado se habría encontrado con la modelo, a pesar de que un informe afirmó recientemente que no existió tal acercamiento porque no había sido “posible recconsturir” la escena mediante fuentes abiertas.

La denuncia del supuesto encuentro surgió tiempo atrás. El lugar habría sido en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado en el centro porteño, lo que implicaba una falta grave en torno a las restricciones que tiene Moyano en su contra, lo que podía provocar su detención.

De las tareas analizadas se obtuvo que el exdiputado ingresó al establecimiento el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre y utilizó la habitación 603.

El martes 15 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público Fiscal, junto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo, se hizo presente en el hotel ubicado en la avenida Belgrano al 538.

Allí los agentes fueron recepcionados por una empleada, quien otorgó voluntariamente el DVR del establecimiento, el cual fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia a la sede de la calle Chacabuco al 151 para su análisis. Sin embargo, los elementos reunidos no dejaron registros de que Arizaga haya estado en dicho hotel en la estadía del gremialista. Por estas horas podría haber más novedades.

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