La funcionaria Mangini busca salir de prisión y suma un informe médico

Albertina Mangini sumó un nuevo elemento a la estrategia de su defensa para intentar dejar la cárcel: acreditó que atraviesa un tratamiento psiquiátrico en La Plata desde hace nueve años y que sus afecciones no surgieron a partir de la detención. Con ese argumento, sus abogados volverán a insistir con un pedido de morigeración de la prisión preventiva.

EL DIA tuvo acceso al resumen de historia clínica elaborado por la psiquiatra que atendió a Mangini entre mayo de 2018 y febrero de 2026. El documento registra tratamientos y cambios de medicación a lo largo de ese período y consigna diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno alimentario no especificado.

Según el informe, la mujer llegó a la primera consulta en 2018 con ansiedad, dificultades de concentración, anorexia, hiperalerta, insomnio y tensión muscular. A lo largo de los años atravesó distintos períodos de tratamiento, con interrupciones y posteriores retomadas de la medicación.

La historia clínica también menciona un agravamiento de la ansiedad. En la última consulta, realizada en febrero de este año, la profesional consignó que Mangini atravesaba una situación de incertidumbre vinculada con la causa penal y volvió a indicar tratamiento farmacológico.

El informe fue incorporado por la defensa para reforzar el planteo sobre el impacto que el encierro estaría teniendo sobre su salud, especialmente luego de que en la cárcel se constatara una pérdida de peso de seis kilos, tal como informó este medio.

Mangini permanece detenida en la Alcaidía Roberto Pettinato y está imputada por asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos y lavado de activos agravado por su función pública, en una investigación por una presunta megadefraudación con billeteras virtuales. La defensa sostiene que el antecedente psiquiátrico de casi una década debe ser contemplado al analizar su situación actual y prepara un nuevo pedido de morigeración. Semanas atrás, la Cámara de Apelaciones había rechazado un hábeas corpus presentado por sus abogados.