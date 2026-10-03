La golpearon con un palo para robarle la cartera

Una comerciante fue víctima de un violento asalto a plena tarde cuando se retiraba de su local en La Plata. Dos delincuentes que se movilizaban en una moto la interceptaron, la golpearon con un palo y escaparon con una importante suma de dinero.

El hecho ocurrió en la zona de 131 y 513. La mujer acababa de subir a su Mercedes Benz cuando uno de los asaltantes se acercó, abrió la puerta y le exigió la cartera.

Ante la resistencia de la víctima se produjo un forcejeo y el ladrón la golpeó con un palo en la mano izquierda, provocándole una lesión en la mano. Finalmente logró apoderarse de la cartera.

Luego, el mismo ladrón abrió la puerta del acompañante e intentó llevarse un maletín, aunque no pudo. Antes de escapar, abrió la guantera y tomó el manual del vehículo. Después huyó junto a su cómplice en la moto.

De acuerdo con la denuncia, dentro de la cartera había documentación, llaves y una importante suma de dinero: 2.000 dólares y más de un millón de pesos. La víctima describió que uno de los motochorros tenía una mochila de Rappi, simulando ser repartidor.