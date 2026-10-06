La golpeó mientras le revisaba los contactos del celular y terminó preso

Un hombre de 37 años fue detenido en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, acusado de protagonizar una serie de episodios de violencia de género contra su pareja, una joven de 26 años. La investigación avanzó luego de que la víctima difundiera en redes sociales un video que ella misma había grabado con su teléfono y en el que se observa al acusado golpeándola mientras le revisaba el celular.

Según informó El Tiempo de Azul, la detención de Rodrigo Daniel Carrica fue concretada este lunes por efectivos de la Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tapalqué, luego de una orden librada por el Juzgado de Garantías N° 1 a pedido del fiscal Marcelo Fernández.

La acusación contra el hombre se amplió y actualmente contempla un concurso real de delitos: dos hechos de amenazas agravadas por el uso de un arma, dos episodios de lesiones leves agravadas por haber ocurrido en un contexto de violencia de género y una privación ilegal de la libertad.

Uno de los episodios que forman parte de la investigación ocurrió el 19 de julio. De acuerdo con la denuncia, Carrica se comunicó con la joven mediante una videollamada y la amenazó de muerte mientras exhibía un arma similar a un revólver. “Si estás con otra persona, voy a viajar a Tapalqué y te voy a matar”, habría dicho. La víctima consiguió realizar una captura de pantalla en la que quedó registrado el momento.

El 29 de agosto se produjo otro de los hechos investigados. De acuerdo con la acusación, el hombre golpeó a la joven en el rostro mientras le reclamaba por contactos que tenía guardados en su teléfono. En medio de la agresión, le revisó el celular, bloqueó contactos y continuó golpeándola pese a que ella le pedía que se detuviera.

Ese caso quedó registrado en un video que la víctima logró grabar sin que el acusado lo advirtiera. Las imágenes comenzaron a circular masivamente en redes sociales el viernes pasado y generaron una fuerte repercusión, además de reclamos para que la Justicia adoptara medidas contra el acusado.

Pero la investigación también incorporó un episodio ocurrido el 12 de septiembre. Según la denuncia, Carrica tomó un cuchillo, empujó a la joven hasta una habitación y allí la arrojó sobre la cama, la inmovilizó y volvió a golpearla. En ese contexto, le habría impedido salir de la casa y le dijo: “No vas a ir a ningún lado, no tenés derecho a salir porque yo no salgo”.

Además, de acuerdo con la imputación, durante ese episodio le provocó un corte en el rostro con el cuchillo, una lesión que fue considerada leve.

En los últimos días, la víctima también contó parte de lo que había atravesado y explicó que durante años estuvo inmersa en una relación que describió como violenta y marcada por los celos y el control. “Esta vez no me iba a quedar callada, lo grabé con mi celular”, dijo en una nota, al explicar por qué decidió registrar las agresiones.