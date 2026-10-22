La golpeó y amenazó con prender fuego la vivienda

Un nuevo caso de violencia de género se registró en La Plata, donde un hombre de 23 años fue detenido acusado de golpear a su pareja y amenazar con incendiar la vivienda con nafta. El episodio ocurrió en la zona de 90 entre 17 y 18, y también habría involucrado a los hijos de la mujer.

Según fuentes policiales, el conflicto había comenzado durante la madrugada, pero la situación se agravó durante la mañana, cuando el acusado regresó a la casa y se mostró agresivo tanto con su pareja como con los chicos. En ese contexto, habría golpeado a la mujer en el rostro y amenazado con prender fuego la propiedad utilizando un bidón con combustible.

Ante la escalada de violencia, la víctima pidió ayuda a través del 911. Cuando llegaron los efectivos, encontraron al hombre en el patio de la vivienda, junto a un recipiente que contenía nafta.

La causa fue caratulada como lesiones y amenazas agravadas en contexto de violencia de género, con intervención de la UFI N° 8.