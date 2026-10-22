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Violencia de género

La golpeó y amenazó con prender fuego la vivienda

Por Redacción

Un nuevo caso de violencia de género se registró en La Plata, donde un hombre de 23 años fue detenido acusado de golpear a su pareja y amenazar con incendiar la vivienda con nafta. El episodio ocurrió en la zona de 90 entre 17 y 18, y también habría involucrado a los hijos de la mujer.

Según fuentes policiales, el conflicto había comenzado durante la madrugada, pero la situación se agravó durante la mañana, cuando el acusado regresó a la casa y se mostró agresivo tanto con su pareja como con los chicos. En ese contexto, habría golpeado a la mujer en el rostro y amenazado con prender fuego la propiedad utilizando un bidón con combustible.

Ante la escalada de violencia, la víctima pidió ayuda a través del 911. Cuando llegaron los efectivos, encontraron al hombre en el patio de la vivienda, junto a un recipiente que contenía nafta.

La causa fue caratulada como lesiones y amenazas agravadas en contexto de violencia de género, con intervención de la UFI N° 8.

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