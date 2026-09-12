La IA delató una posible masacre

Una conversación con ChatGPT terminó activando una alerta internacional que derivó en un allanamiento en Quilmes y en una investigación contra un adolescente que habría manifestado su intención de realizar un tiroteo en su escuela y asesinar a compañeros. El caso comenzó cuando el FBI detectó el intercambio y comunicó la situación a las autoridades argentinas.

La investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta enviada por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Según consta en la causa, el usuario había expresado a través de la herramienta de inteligencia artificial su intención de concretar un ataque en un establecimiento educativo.

Alejandro de Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, explicó que la alerta permitió establecer que la actividad estaba vinculada con un dispositivo ubicado en Argentina y avanzar con la identificación del usuario. “Al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP. A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”, señaló.

A partir de esa información intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas digitales y de campo para individualizar al adolescente. También se utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el supuesto ataque había sido pensado inicialmente para 2027, aunque el menor también habría evaluado adelantarlo. Además, habría manifestado interés por adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Con los datos reunidos, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Quilmes autorizó el allanamiento de la vivienda. El procedimiento terminó con el secuestro de dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado, dos pasamontañas y gafas de protección táctica.

La causa quedó caratulada como “intimidación pública”. El adolescente fue citado a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y, hasta el momento, ni él ni sus padres prestaron declaración sobre el episodio. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.