La inseguridad vial no tiene freno en la Región

Una joven de 20 años se convirtió en la víctima fatal número 45 a causa de incidentes viales en la Región en lo que va de 2026. Esta vez fue al quedar involucrada en un triple choque en la zona de Arturo Seguí, por donde se desplazaba a bordo de una moto.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 419 y 135, en donde el rodado de la víctima coincidió con dos automóviles.

Según informaron fuentes policiales, por causas que son materia de investigación, en ese cruce colisionaron un Ford Focus, un Renault Clio y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que no tenía patente ni marca visible. La chica fallecida viajaba a bordo de este último rodado.

Tras el impacto, se supo que quedó tendida sobre la cinta asfáltica. Y si bien personal del SAME acudió al lugar en cuestión de minutos, la cargó en una ambulancia y la trasladó al hospital de Gonnet, los médicos que la asistieron no pudieron salvarle la vida.

Los voceros la identificaron como Margarita Abril Marcela Iturra, de 20 años, quien tenía domicilio en La Plata.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y se preservaron los vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo ocurrió la colisión.

Los conductores de los dos coches quedaron imputados en una causa por homicidio culposo.

Durante las actuaciones posteriores, los investigadores informaron que entre las pertenencias de la joven encontraron dos bolsas tipo ziplock con una sustancia en polvo de color rosa, que según el parte policial fue identificada como “tusi”.

El material, por unos 10 gramos en total, fue secuestrado y quedó incorporado a otra investigación por una presunta infracción a la Ley de Drogas.

En el caso intervienen la UFI N° 10 de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone, y la UFIJ N° 18 de Hugo Tesón, que dispusieron las medidas correspondientes para avanzar con la investigación en cada escenario y establecer las responsabilidades del caso.

Se trato del quinto accidente trágico del mes, en apenas seis días. Una cifra que de por sí marca la gravedad de la situación del tránsito.

EN LOS HORNOS, UN ESQUINA PELIGROSA

Dentro del contexto de la inseguridad vial, en Los Hornos existe una de las esquinas más peligrosas de la Ciudad, que llevaría el récord de al menos 30 choques en lo que va del año.

Nos referimos a la intersección de las calles 64 y 153, donde los vecinos exigieron la instalación urgente de reductores de velocidad y una señalización adecuada para evitar una tragedia futura.