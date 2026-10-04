La Justicia falló a favor de un exfiscal platense por una estafa bancaria

La Justicia platense condenó a una entidad bancaria a a devolverle a Tomás Alberto Morán el dinero que le habían sustraído de su cuenta mediante una maniobra de phishing y, además, a pagarle una indemnización de $4 millones por daño moral y psicológico.

La resolución fue dictada por la jueza Silvina Cairo, titular del Juzgado Civil y Comercial N°10 de La Plata, en una demanda que el exfiscal había iniciado contra el banco. Morán, de 71 años, había denunciado que el 31 de enero de 2024 se realizó una transferencia de $1.000.000 desde su cuenta hacia otra perteneciente a un tercero radicado en Córdoba.

Según relató en la demanda, la maniobra comenzó con un llamado telefónico que recibió su esposa, quien creyó estar comunicándose con la empresa Visa por un reclamo. A partir de esa conversación, los estafadores habrían obtenido información que les permitió ingresar al sistema y concretar la transferencia.

La entidad rechazó inicialmente el reclamo y sostuvo que la operación había sido realizada con el usuario, la clave y el token de seguridad correspondientes a Morán. Sin embargo, durante el juicio, una pericia informática detectó elementos que llevaron a la jueza a considerar acreditada la maniobra fraudulenta.

Entre otros puntos, se comprobó que la transferencia fue realizada desde una dirección IP geolocalizada en Córdoba, mientras que otras operaciones de la cuenta habían sido efectuadas desde La Plata. El perito detectó que el sistema permitió una transferencia a una cuenta nueva sin activar alertas de seguridad. Para la jueza, el banco incumplió su deber de seguridad.

Morán fue fiscal de La Plata y en diciembre de 2024 había sido condenado a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el delito de concusión, confirmada este año por Casación bonaerense.

En la demanda contra la entidad bancaria, Morán fue patrocinado por el abogado Marcelo Víctor Szelagowski y la Justicia falló a su favor.