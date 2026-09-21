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La Justicia Federal de La Plata puso en marcha hoy un nuevo sistema acusatorio: ¿qué cambia?

Con la medida buscan agilizar los procedimientos, fortalecer garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal

Por Redacción

Desde la hora cero de este lunes 21 de septiembre entró en vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de a Plata el nuevo régimen acusatorio enmarcado en el Código Procesal Penal Federa (T.O. 2019)

La fecha había sido oficializada la semana pasada mediante la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras un extenso proceso de evaluación y adecuación institucional impulsado por el Ministerio de Justicia.

El nuevo modelo basado en el sistema acusatorio pretende agilizar los procedimientos, fortalecer garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal, especialmente de delitos complejos.

La implementación implica un cambio de roles: el Ministerio Público Fiscal conducirá las investigaciones, mientras los jueces controlarán la legalidad en audiencias orales y públicas con legajos digitales y sin paralizaciones mayores a 60 días.

La jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del AMBA, cinco del noreste y veintitrés del noroeste bonaerense, incluyendo el Aeropuerto de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud.

El ingreso estaba previsto para el 18 de mayo y luego fue postergado al 30 de noviembre para finalizar obras y capacitación. El nuevo cronograma fija el 21 de septiembre, respaldado por la incorporación de sistemas UFED y salas de audiencias.

El sistema ya funciona en Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás, entre otros distritos.

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