La Justicia Federal de La Plata puso en marcha hoy un nuevo sistema acusatorio: ¿qué cambia?

Desde la hora cero de este lunes 21 de septiembre entró en vigencia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de a Plata el nuevo régimen acusatorio enmarcado en el Código Procesal Penal Federa (T.O. 2019)

La fecha había sido oficializada la semana pasada mediante la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras un extenso proceso de evaluación y adecuación institucional impulsado por el Ministerio de Justicia.

El nuevo modelo basado en el sistema acusatorio pretende agilizar los procedimientos, fortalecer garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal, especialmente de delitos complejos.

La implementación implica un cambio de roles: el Ministerio Público Fiscal conducirá las investigaciones, mientras los jueces controlarán la legalidad en audiencias orales y públicas con legajos digitales y sin paralizaciones mayores a 60 días.

La jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del AMBA, cinco del noreste y veintitrés del noroeste bonaerense, incluyendo el Aeropuerto de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud.

El ingreso estaba previsto para el 18 de mayo y luego fue postergado al 30 de noviembre para finalizar obras y capacitación. El nuevo cronograma fija el 21 de septiembre, respaldado por la incorporación de sistemas UFED y salas de audiencias.

El sistema ya funciona en Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás, entre otros distritos.