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Hacinamiento

La Justicia intervino en una comisaría de La Plata

Por Redacción

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que seis mujeres permanecían detenidas en la comisaría Tercera de La Plata, en Los Hornos, pese a que la dependencia tenía una clausura que impedía alojar presos.

Tras una inspección que detectó graves deficiencias sanitarias y condiciones de alojamiento inhumanas en celdas pequeñas, el organismo presentó un habeas corpus colectivo y la Justicia ordenó trasladarlas a establecimientos habilitados y realizar obras de limpieza, desinfección y reparación de los baños, además de garantizar atención médica y psicológica.

El caso se suma a una problemática extendida: según datos de la CPM de 2025, el 33% de las comisarías bonaerenses estaban clausuradas por orden judicial o administrativa y, aun así, alojaban al 12% de las personas detenidas en dependencias policiales.

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