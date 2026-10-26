La Justicia le levantó la perimetral a Facundo Moyano y podrá ver a su novia Candela Arizaga

Este lunes, la Justicia porteña tomó la decisión de levantar la perimetral que pesaba sobre el exdiputado Facundo Moyano y que le impedía acercarse a su novia Candela Arizaga. La decisión se tomó luego de que prestara declaración en las últimas horas en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4.

“Después de tanto tiempo... En realidad no es tanto tiempo, fueron tres meses, un poco más. Está levantada la perimetral y ya la puedo ver a Candela con normalidad”, celebró el hijo de Hugo Moyano tras su salida del Juzgado.

En ese sentido, Moyano remarcó que la investigación judicial continuará, ya que está imputado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un expediente que también contempla hechos investigados en el marco de una denuncia por violencia de género. “Deberían tener un poquito más de seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género, expresó.

Asimismo, el exdiputado nacional volvió a hablar sobre lo que pasó en la madrugada del 4 de agosto: “No pasó nada. Todo el mundo sabe que no pasó nada. 24 testigos dijeron que no pasó nada. Candela dice que no pasó nada. Llamaron de nuevo a esos veinticuatro testigos, dijeron que no pasó nada”.

Finalmente, afirmó que esperaba reencontrarse con su novia cuanto antes. “Ya. No sé dónde estará. Ahora hay que preguntar dónde está”, comentó. Sin confirmar el presunto embarazo ni la posibilidad de casamiento, Moyano prefirió mantener esos temas en reserva ante la consulta de los periodistas presentes.

Cabe señalar que, hace tres meses, se desató un confuso episodio en el barrio porteño de Belgrano que dio inicio a una causa judicial por presuntas lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra Moyano. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervino al hallar a la modelo e influencer Candela Arizaga corriendo semidesnuda por la vía pública tras salir del departamento del exdiputado.

El dirigente fue aprehendido de manera preventiva esa misma madrugada por las fuerzas de seguridad y posteriormente excarcelado bajo estrictas pautas de conducta. A raíz de lo sucedido, la Justicia dictó de oficio una orden de restricción perimetral y prohibición de contacto para evitar que Moyano se acercara o comunicara con Arizaga, que permaneció vigente hasta este lunes.