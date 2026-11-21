La Fiscalía de Lanús confirmó hoy las muertes de dos operarios de la empresa tercerizada Exgadet por la explosión y el incendio ocurrido en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, por lo que ya son cuatro las víctimas fatales tras los decesos de Marcelo García y Néstor Julián D’ Alessandro, los dos trabajadores de Metrogas.

Según informaron fuentes judiciales a la presna, uno de los fallecidos fue identificado como Matías Leguizamón, un operario de 33 años que resultó herido en el siniestro.

Ayer se cumplió una semana de la explosión fatal en el municipio bonaerense de Lanús que dejó heridos de gravedad, estructuras con destrucción total y un reclamo que continúa respecto a las responsabilidades de Metrogas y la empresa tercerizada.

La vida de los vecinos de Remedios de Escalda cambió el pasado viernes 13 de noviembre a las 10.50hs. cuando un caño de gas que previamente había sufrido una rotura durante trabajos de reparación explotó, provocando fallecidos, heridos y varias viviendas y comercios que resultaron afectadas por el intenso fuego que azotó el lugar durante horas.

Producto del siniestro, 30 personas resultaron heridos, varias de ellas de gravedad. Hasta ayer se confirmaron dos fallecidos y el parte del Municipio detalla que 23 familias no pueden habitar sus hogares, mientras que seis de ellas sufrieron la destrucción total de sus viviendas. No obstante, este sábado la Justicia confirmó la muerte de otros dos trabajdores, en este caso de la empresa tercerizada Exgadet.

Se contabilizó también, de forma oficial, que 13 comercios resultaron afectados, cuatro con pérdidas totales, motivo por el cual las autoridades municipales comenzaron a actuar.

En este sentido, el Municipio se presentará como querellante en la causa judicial “dado que es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Esto se debe a que, según lo determinado al inicio de la pesquisa, la empresa tardó cerca de una hora en dar aviso a las autoridades pertinentes para comenzar con los operativos correspondientes por pérdida de gas.

A su vez, se informó la ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados en el epicentro del suceso para cubrir necesidades urgentes. Entre las medidas dictadas también está la eximición de Tasas Municipales a todos los locales del Centro Comercial.

Durante días vecinos llevaron a cabo diversas protestas para reclamar respuestas concretadas por parte de los responsables, acerca del motivo de la explosión, de los cortes y hasta de los operativos en distintos puntos de Lanús por escapes de gas.

En las últimas horas, se envió un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas.

El lunes 16 de noviembre la Justicia habilitó las tareas de demolición controlada del comercio afectado en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras que al día siguiente el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que inició de oficio los peritajes.

Se conoció también el duro comunicado que emitió el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) contra la empresa Metrogas y los demás responsables.

Asimismo, la última noticia que trascendió en el caso fue la muerte del operario de Metrogas Néstor Julián Da Alessandro, quién se encontraba internado en grave estado en el Sanatorio Fitz Roy en Capital Federal. A su vez, la Fiscalía confirmó que el primer fallecido era Marcelo García, el otro operario que era buscado por sus familiares.

Frente a este triste escenario, el Municipio decretó 72 horas de duelo en conmemoración por las dos víctimas fatales del siniestro.

La causa quedó en manos de la fiscal Yanina Estévez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y fue caratulada como “incendio o estrago culposo seguido de muerte”.