La Loma en alerta por ladrones en los techos

Vecinos de La Loma se reunieron en la esquina de 24 y 41 para reclamar mayor seguridad ante una serie de robos registrados durante las últimas semanas. En una recorrida realizada por EL DIA, habitantes de la zona contaron que algunos delincuentes habrían ingresado a viviendas durante la madrugada trepando por los techos.

Según relataron los vecinos a este diario, en una misma cuadra se produjeron al menos tres episodios y existe preocupación por una modalidad que, aseguran, les cambió las rutinas. “Ya pasó en esta cuadra tres veces. Han entrado a robar, se metieron en las casas y toman de rehén a los vecinos”, contó Hugo, uno de los frentistas que participó del reclamo.

El temor aumenta durante la noche. Los vecinos dijeron que permanecen atentos a ruidos, ladridos de perros y cualquier movimiento en los techos. “Ya directamente no podemos casi ni dormir”, relató una mujer.

Otro vecino, de 84 años y residente histórico del barrio, resumió el cambio en la vida cotidiana: “Antes lavaba el auto en la vereda dos horas, no pasaba nada. Ahora estamos encerrados”. Los habitantes también cuestionaron la respuesta policial y aseguraron que realizaron reiterados reclamos en la comisaría. Mientras tanto, incorporaron cámaras, alarmas vecinales y rejas, aunque sostienen que esas medidas no alcanzan.