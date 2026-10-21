Una mujer de 28 años fue encontrada sin vida en la bañadera de su vivienda, ubicada en 49 entre 25 y 26, en La Plata. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

Según las primeras informaciones que llegaron a EL DÍA, la joven, que sería trabajadora sexual, fue hallada por una persona que intentó reanimarla mediante maniobras de RCP, aunque los esfuerzos no dieron resultado.

Por el momento, se busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de la muerte. La investigación continúa para esclarecer el episodio. La primera hipótesis habla de consumo de estupefacientes.

Si estás pasando por una crisis, necesitás ayuda o te preocupa alguien, comunicate de inmediato a los siguientes recursos gratuitos y oficiales:

135 (desde CABA y Gran Buenos Aires)

(desde CABA y Gran Buenos Aires) 0800-345-1435 (desde todo el país - Centro de Asistencia al Suicida)

(desde todo el país - Centro de Asistencia al Suicida) 0800-999-0091 (Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental)

(Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental) 911

107 (SAME / Emergencias médicas)