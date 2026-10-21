Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

La Loma: encontraron a una mujer sin vida en la bañadera de su casa

La Policía investiga las circunstancias del hecho

Por Redacción

Una mujer de 28 años fue encontrada sin vida en la bañadera de su vivienda, ubicada en 49 entre 25 y 26, en La Plata. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

Según las primeras informaciones que llegaron a EL DÍA, la joven, que sería trabajadora sexual, fue hallada por una persona que intentó reanimarla mediante maniobras de RCP, aunque los esfuerzos no dieron resultado.

Por el momento, se busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las causas de la muerte. La investigación continúa para esclarecer el episodio. La primera hipótesis habla de consumo de estupefacientes.

Si estás pasando por una crisis, necesitás ayuda o te preocupa alguien, comunicate de inmediato a los siguientes recursos gratuitos y oficiales:

  • 135 (desde CABA y Gran Buenos Aires)
  • 0800-345-1435 (desde todo el país - Centro de Asistencia al Suicida)
  • 0800-999-0091 (Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental)
  • 911
  • 107 (SAME / Emergencias médicas)
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?