La mamá de Ayelén Paleo fue sobreseída en La Plata

La Cámara Penal de Apelaciones de La Plata confirmó que tres imputados irán a juicio oral por explotación económica de la prostitución y sobreseyó a una fotógrafa que publicaba imágenes en un sitio web. Se trata de la mamá de la vedette Ayelén Paleo.

Fue la Sala III, con votos de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, la que resolvió los recursos planteados contra la decisión del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de Juan Pablo Masi.

El caso, seguido contra Noelia Elisabeth Ávalos, Carlos Alberto Molina, Noelia Macarena Edith Lacuadra y Elisabeth Rodrigo, tuvo así una definición clave.

Según fuentes judiciales, en la instancia de alzada se mantuvo la elevación a juicio de Ávalos, Molina y Lacuadra por el delito agravado del artículo 127 del Código Penal. A Rodrigo, en cambio, se la desvinculó por completo: dijo que su conducta no encuadra en el delito y que el proceso no afecta su buen nombre y honor.

Según la acusación, entre julio de 2024 y junio de 2025 un grupo captó mujeres, las explotó económicamente, las hizo fotografiarse para páginas de oferta sexual y se quedó con gran parte del dinero. Si alguna se resistía, relató el requerimiento fiscal, había violencia, amenazas con armas y retención de documentos.

El punto central de la pesquisa fue un departamento en Diagonal 74 entre 4 y 5, en La Plata. También aparecen otras “plazas” temporarias en distintas ciudades.

Ávalos, conocida como “Maru”, quedó señalada como quien coordinaba el negocio: armaba turnos, publicaba perfiles, ofrecía viajes y se quedaba con hasta el 50% de lo que recaudaban las mujeres.

La Cámara rechazó la versión del grupo cooperativo que solo dividía gastos. Para los jueces, hay jerarquía, control de clientes y retención de plata.

Molina es dueño de departamentos usados como lugares de trabajo. Su defensa dijo que solo alquilaba inmuebles y que eso es un negocio lícito. El tribunal no lo avaló. Citó testimonios de que cobraba por mujer -unos 45.000 o 50.000 pesos por día-, iba a buscar a una damnificada a la terminal y retiraba el dinero en efectivo. También valoró chats en los que Ávalos hablaba con él del movimiento de las plazas.

Lacuadra quedó vinculada al departamento de La Plata. La defensa pidió anular la acusación y sobreseerla: sostuvo que es trabajadora sexual, que no explotaba a nadie y que una transferencia y un mensaje de WhatsApp no alcanzan. La Cámara desestimó esos planteos. Dijo que hay indicios de que tenía llaves, le abría a clientes, movía dinero con Ávalos y hablaba del funcionamiento interno del lugar. Si eso es explotación o una situación de vulnerabilidad protegida por la ley de trata, resolvió, se verá en el juicio.

En tanto, sí hubo un cambio sustancial respecto de Elisabeth Rodrigo, dueña del sitio “Platynum.info”. Su abogada argumentó que solo hacía fotos, las editaba y las subía por un tiempo, cobrando una tarifa fija. No manejaba turnos, no cobraba pases y no se quedaba con un porcentaje de los encuentros. El fallo aplica una idea clave del derecho penal: no todo aporte que después alguien usa para delinquir convierte a esa persona en cómplice. Saber que las modelos “trabajaban para Noelia”, sin conocer las condiciones concretas de esa relación, no alcanza para imputarle el delito.