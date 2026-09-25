La mamá de Johana Ramallo reconoció durante el juicio a un policía al que había denunciado por amenazarla con un arma

La madre de Johana Ramallo identificó durante una audiencia al efectivo de la Comisaría Novena que había sido denunciado por un episodio ocurrido en 2020. La Fiscalía pidió una restricción de acercamiento y el Tribunal hizo lugar a la medida.

Un momento de tensión se vivió este viernes durante una nueva audiencia del juicio por la desaparición y femicidio de Johana Ramallo, cuando su madre, Marta Ramallo, reconoció entre los testigos convocados a un efectivo de la Comisaría Novena de La Plata al que había denunciado por amenazarla con un arma en 2020.

El policía había sido citado para declarar en relación con un allanamiento. Cuando Marta lo vio en la sala, lo reconoció como el hombre que, según denunció en aquel momento, la había amenazado desde un taxi. La mujer se descompensó y la audiencia debió pasar a un cuarto intermedio.

Al retomar la audiencia, Marta relató que el episodio había ocurrido el 24 de febrero de 2020, cuando caminaba por diagonal 73. Según su relato, un taxi se detuvo y el conductor intentó hablar con ella. Cuando se acercó a la ventanilla, el hombre habría sacado un arma y le habría dicho que “cerrara el culo”.

La madre de Johana recordó que realizó la denuncia días después y que había aportado el número de disco del taxi. La querella logró posteriormente ubicar esa presentación en el expediente: fue realizada el 3 de marzo de 2020 y hacía referencia a un hecho ocurrido alrededor de las 20 en diagonal 73 entre 61 y 62.

Durante la audiencia, además, la Fiscalía confirmó que aquel episodio había sido efectivamente denunciado y que en esa causa se habían realizado medidas destinadas a identificar al hombre señalado por Marta.

“Yo creí que él era solo un chofer de taxi. No creí que era personal de la Comisaría Novena”, manifestó Marta. Y agregó: “Ese tipo me amenazó y hoy lo tengo acá sentado y sigue caminando como si nada y yo ando sola en la calle”.

Ante la situación, el abogado de Marta, Andrés Emanuel Noetzly, pidió que se diera intervención a la Fiscalía para que evaluara las medidas correspondientes. “Nosotros no podemos interrogar a esta persona y no la vamos a interrogar”, señaló, y solicitó que se analizara cómo avanzar luego del reconocimiento realizado durante la audiencia.

Tras un breve cuarto intermedio, la fiscal Agustina Calabró pidió que lo ocurrido fuera remitido al juzgado que lleva adelante la investigación por el femicidio de Johana y solicitó medidas de protección para Marta Ramallo en el marco de la Ley 26.485.

En concreto, la representante del Ministerio Público pidió una restricción de acercamiento para impedir que el hombre pueda acercarse a Marta “por ningún medio”, ya sea presencial, telefónico o digital. Además, informó que la Fiscalía desistiría de la declaración del policía como testigo.

El Tribunal resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido de la Fiscalía. El hombre no quedó detenido, pero se dispuso la restricción de acercamiento respecto de Marta Ramallo y se remitieron las actuaciones para que se evalúe la situación en el ámbito judicial correspondiente.