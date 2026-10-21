La mantuvo encerrada, la golpeó y la amenazó

Una mujer de 46 años fue rescatada por la Policía en una vivienda de La Plata, donde, según denunció, su marido la mantenía privada de la libertad desde el fin de semana, la golpeaba y la amenazaba con un arma y una cuchilla. El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en una casa ubicada de 27 y 74, luego de que la Comuna alertara sobre una posible situación de violencia de género. A partir de esa advertencia, efectivos de la comisaría Octava se presentaron en distintas oportunidades en el domicilio, pero no obtuvieron respuesta. Ante esa situación, solicitaron una orden judicial de registro para ingresar y constatar lo que ocurría.

Cuando los policías llegaron para cumplir la medida, el hombre habría intentado impedir el ingreso, aunque finalmente fue reducido. Dentro de la vivienda encontraron a la mujer, quien presentaba lesiones visibles en el rostro y el cuerpo.

El sospechoso quedó aprehendido en una causa por amenazas calificadas, lesiones agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad.