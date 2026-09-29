La peor cara de la noche: un joven muerto y otro internado, grave

La diversión nocturna, los boliches, la música y el encuentro entre jóvenes tienen también una cara que vuelve a repetirse con demasiada frecuencia: peleas, excesos y agresiones que, en cuestión de segundos, pueden terminar en una tragedia.

Los últimos dos episodios ocurridos durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires volvieron a poner el foco sobre la violencia a la salida de los locales bailables. En Ezeiza, un joven de 22 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza. En General Belgrano, otro joven, de 24, permanece internado en terapia intensiva y pelea por su vida después de recibir un golpe de puño que provocó su caída y un violento impacto contra la vereda.

Son dos historias diferentes, pero con un escenario en común: la noche, una discusión y una violencia, que terminó escalando hasta consecuencias extremas.

El antecedente de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell en enero de 2020, permanece inevitablemente presente cada vez que una pelea nocturna termina con una persona gravemente herida o muerta. Aquel crimen instaló con enorme fuerza el debate sobre la violencia entre jóvenes, el consumo de alcohol, las peleas grupales y la responsabilidad de quienes intervienen -o no intervienen- ante una situación de riesgo.

Ahora, casi seis años después de aquel crimen que conmocionó al país, dos nuevos casos vuelven a mostrar hasta dónde puede llegar una pelea que comienza aparentemente como una discusión más.

UN PIEDRAZO MORTAL EN EZEIZA

Tomás Ezequiel Rojas, de 22 años, había concurrido al boliche Egipto, en el partido de Ezeiza. Durante la noche se produjo una pelea entre un grupo de jóvenes y los involucrados fueron expulsados del local. Pero el conflicto no terminó allí.

A unas 15 cuadras del local, los grupos volvieron a encontrarse y comenzó una nueva discusión. Según la investigación, cuatro jóvenes comenzaron a arrojar piedras. En medio de la lluvia de proyectiles, Rojas recibió un impacto en la cabeza que le provocó la muerte.

Los agresores escaparon, pero el análisis de las cámaras de seguridad permitió avanzar rápidamente con la investigación.

Primero fue detenido un joven de 18 años, identificado por sus iniciales C. R. E. Luego, tras tres allanamientos, fueron detenidos otros tres sospechosos: T. U. J., de 21 años; A. G. M., de 23, señalado como presunto autor material del ataque; y S. G. U., de 19.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N° 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc.

EN GENERAL BELGRANO, UN JOVEN PELEA POR SU VIDA

Casi en simultáneo, otra pelea terminó con un joven al borde de la muerte en General Belgrano.

Rodrigo Gómez, de 24 años, había salido a bailar con un amigo. Cerca de las 6 de la mañana, en las inmediaciones del boliche Mi Tía Sofía, se produjo una disputa con otro grupo.

En medio de la pelea, uno de los jóvenes le dio un golpe de puño en el rostro. Rodrigo cayó desplomado y golpeó violentamente la parte posterior de su cabeza contra la vereda.

Fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado a centros asistenciales de mayor complejidad. Actualmente permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico, con un derrame en la cabeza y una fractura detrás del oído.

La investigación permitió identificar y detener al presunto agresor. La causa fue caratulada inicialmente como lesiones graves y está a cargo del fiscal Jonatan Roberts, de la UFI N° 10 de Chascomús.

El caso también dejó otro dato que abrió una investigación administrativa: las cámaras detectaron la participación en la pelea de un efectivo policial que estaba franco de servicio y vestido de civil. Según las imágenes analizadas, el agente habría golpeado a Rodrigo antes de la agresión que derivó en la causa penal. Asuntos Internos ya dispuso su desafectación.

TIEMPOS COMPLEJOS

Los dos episodios vuelven a poner sobre la mesa una problemática que excede a cada caso particular. Una discusión a la salida de un boliche puede transformarse en una pelea y, en cuestión de segundos, en una tragedia irreversible.

El problema no es la noche ni la diversión. El problema aparece cuando los excesos, la intolerancia y la violencia convierten un momento de entretenimiento en un escenario de peligro.

El caso Báez Sosa instaló el debate en la sociedad sobre los peligros de la noche y la violencia

El caso Báez Sosa quedó grabado como uno de los ejemplos más dramáticos de esa escalada. Los hechos de Ezeiza y General Belgrano muestran que, aun después de aquel crimen que marcó un antes y un después en la discusión pública sobre la violencia nocturna, las peleas a la salida de los boliches siguen pudiendo terminar de la peor manera.

Dos jóvenes. Uno muerto. Otro luchando por su vida. Y detrás de ambos casos, una misma pregunta que vuelve cada fin de semana: ¿en qué momento una noche de diversión termina convirtiéndose en una tragedia?