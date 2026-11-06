Hallan autopartes robadas en un depósito de chatarra de La Plata

Un depósito de chatarra que funcionaba sin habilitación y donde encontraron autopartes con pedido de secuestro por robos fue descubierto durante un operativo policial en el barrio La Toma, en La Plata. El procedimiento terminó con dos hermanos aprehendidos y el secuestro de motores, piezas de distintos vehículos y tubos de GNC cuya procedencia ahora deberá ser investigada.

El operativo se realizó en una propiedad ubicada en 143 entre 77 y 78, donde efectivos de la comisaría Tercera advirtieron que la puerta estaba abierta y que en el interior había numerosas autopartes. Al entrevistarse con los responsables del lugar, dos hombres de 42 y 36 años, estos explicaron que allí funcionaba un depósito de chatarra.

Sin embargo, cuando los policías les solicitaron la documentación correspondiente para desarrollar esa actividad, no pudieron presentar habilitación comercial ni municipal, permiso ambiental o registros que acreditaran la procedencia de los elementos almacenados.

Durante la inspección, los agentes encontraron piezas que encendieron las alarmas. Entre ellas había autopartes identificadas que registraban un pedido de secuestro activo desde el 10 de octubre pasado, requerido por la comisaría Séptima de La Plata en una causa por hurto.

También se incautó un motor sobre el que pesaba otro pedido de secuestro vigente desde marzo de este año, solicitado por la comisaría Primera de Florencio Varela en una investigación por hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública.

Además, se secuestraron tres tubos de GNC de distintas dimensiones, sin numeración de cilindro, y numerosas piezas de vehículos: partes de un Peugeot 504 y puertas, capot y tapa de baúl de un Peugeot 306.

Los dos hombres quedaron aprehendidos bajo la carátula de encubrimiento, con intervención de la UFI N° 15 de La Plata. La investigación buscará establecer la procedencia del resto de las autopartes y determinar si existen otros elementos vinculados con hechos delictivos.