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Accidente y muerte en la Avenida 66 de La Plata: soldado voluntario falleció tras chocar contra un poste

Por Redacción

El joven perdió el control de su moto en la zona de 66 y 175 y golpeó su cabeza contra un poste de luz. Fue trasladado al hospital de Melchor Romero, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Un motociclista murió este sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en la zona de 66 y 175, en Melchor Romero. La víctima fue identificada como Efraín Martínez Flores, quien tenía 22 años y era soldado voluntario.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven circulaba a bordo de una Corven Triax de 150 centímetros cúbicos cuando, por causas que se intentan establecer, perdió la estabilidad y cayó sobre la rambla.

Según el relato de testigos, habría rozado el cordón y golpeado su cabeza contra un poste de alumbrado público. Cuando llegó el personal del Comando de Patrullas, lo encontró inconsciente y a pocos metros estaba la motocicleta sobre la calzada.

En un primer momento, Martínez Flores logró recuperar la conciencia y pudo identificarse ante los efectivos, quienes también consiguieron comunicarse con un familiar a través de su teléfono celular.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio de emergencias, a cargo del médico Díaz, que trasladó al joven al hospital de Melchor Romero. Sin embargo, posteriormente se informó su fallecimiento.

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se solicitó la intervención de Policía Científica. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N° 14 del Departamento Judicial de La Plata.

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