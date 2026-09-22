La Plata: borracho chocó contra un auto estacionado y terminó aprehendido

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este martes en Tolosa luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras circulaba con una camioneta. Según informaron fuentes policiales, el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El episodio ocurrió en 526 entre 25 y 26, donde la camioneta impactó contra un auto que estaba estacionado. El choque generó un fuerte estruendo que alertó a los vecinos de la zona, varios de los cuales salieron de sus viviendas para observar lo ocurrido.

De acuerdo con los testimonios aportados a las autoridades, el conductor se habría negado inicialmente a descender del vehículo, por lo que los vecinos dieron aviso al 911. Tras el llamado, personal de la Policía Bonaerense se trasladó hasta el lugar y tomó intervención en el episodio.

Luego de identificar al conductor y realizar las actuaciones correspondientes, los efectivos constataron que se encontraba alcoholizado y procedieron a su aprehensión.

Vecinos de la zona registraron imágenes después del impacto, en las que se observan los vehículos dañados y el movimiento generado por el accidente.

No se registraron heridos como consecuencia del choque. Ahora se busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si hubo otros vehículos involucrados.