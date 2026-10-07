La Plata: cayó el acusado de intentar matar a su cuñado de un tiro

El hombre, de 45 años, era buscado desde noviembre de 2024 por un ataque ocurrido durante una pelea. La víctima, de 36, había sufrido una herida de arma de fuego en la zona axilar y estuvo en riesgo de vida.

Un hombre de 45 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber intentado matar de un tiro a su cuñado durante una pelea ocurrida en Villa Elisa, en noviembre de 2024.

El hecho investigado ocurrió el 16 de noviembre de 2024, cuando un hombre de 36 años ingresó al Hospital San Roque de Gonnet con una herida de arma de fuego en la región axilar izquierda.

A partir de la investigación realizada por el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, se estableció que el ataque había ocurrido durante una pelea en la zona de 59 entre 12 y 13, en Villa Elisa, y que el presunto agresor era el cuñado de la víctima.

Los estudios médicos determinaron que las lesiones sufridas eran de carácter grave y que habían puesto en riesgo la vida del hombre. Con los testimonios y demás elementos reunidos en la causa, la Justicia ordenó la detención del acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La búsqueda del sospechoso continuó durante estos meses y finalmente los investigadores lograron localizarlo en la zona de 59 y 14, en Villa Elisa. El hombre fue interceptado en la vía pública y quedó detenido.

La medida fue comunicada a la UFIJ N° 1 y al Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, que avalaron el procedimiento. El detenido quedó a disposición de la Justicia.