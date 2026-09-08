VIDEO - La Plata: cayó un colombiano intentando robar autos en Av. 7 usando inhibidores

Un hombre de 35 años fue aprehendido este martes en La Plata luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de una persona que intentaba abrir un vehículo estacionado en la zona de calle 7 entre 33 y 34.

De acuerdo con el parte policial, personal del Escuadrón Local se dirigió al lugar tras recibir la denuncia y, con las características aportadas por el operador del 911, logró identificar al sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un inhibidor, un reloj, una riñonera azul, una visera negra y un teléfono celular. También encontraron $37.900 argentinos, 12.000 pesos colombianos y 35 dólares estadounidenses.

El hombre fue trasladado a la comisaría segunda de La Plata, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “tentativa de hurto” y quedó a cargo de la UFI N° 16, desde donde se impartieron las directivas correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, al momento del procedimiento no se había podido localizar al propietario del vehículo presuntamente afectado.