La Plata: denunció que un taxista abusó de su hija con discapacidad

Una vecina de La Plata realizó una grave denuncia luego de que su hija, de 50 años y con una discapacidad cerebral, le contara que habría sido víctima de un abuso sexual en su propia vivienda. El episodio habría ocurrido cuando ambas quedaron momentáneamente separadas, mientras la madre salió a hacer una compra. El acusado sería un taxista al que había conocido días antes y que había contratado para realizar unos arreglos domésticos.

Siempre en base a lo revelado por voceros del caso a este diario, el hecho fue denunciado en las últimas horas y, de acuerdo con el relato incorporado a la presentación policial, ocurrió en un domicilio ubicado en 17 entre 36 y 37. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y avanzar sobre la identificación del hombre señalado por la denunciante.

Todo comenzó días atrás, cuando la mujer, de 71 años, tomó un taxi en La Plata para regresar a su domicilio. Durante el viaje entabló una conversación con el conductor, quien se presentó como “José” y le comentó que también trabajaba como plomero. En medio del diálogo, la pasajera le mencionó que necesitaba cambiar algunas canillas de su casa y el hombre le dejó un número de teléfono para que pudiera contactarlo.

Según contó posteriormente, unos días después acordaron que el supuesto trabajador se acercara a la casa para realizar esos arreglos. Así fue que el hombre llegó alrededor de las 9 de la mañana. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una visita por motivos laborales terminó convirtiéndose en una situación denunciada como un grave ataque sexual.

Siempre de acuerdo con la declaración de la madre, el hombre comenzó a revisar las instalaciones y le manifestó que los elementos que tenía para reemplazar no servían. En ese momento, ella decidió salir hasta una panadería, como hacía habitualmente por las mañanas. Su hija, de 50 años, quedó dentro de la propiedad, a solas con el visitante.

Un relato de horror

Cuando regresó, advirtió que algo no estaba bien. La mujer describió que encontró a su hija particularmente callada y que el taxista ya se había retirado. Fue entonces cuando comenzó a preguntarle qué había sucedido y recibió una respuesta que derivó en la denuncia.

La hija le contó que, durante su ausencia, el hombre se le habría acercado, la habría sujetado por la cintura y le habría expresado que estaba enamorado de ella y que quería mantener relaciones sexuales. Según la reconstrucción que la madre hizo a partir de lo que le contó su hija, esta se negó y le pidió que la dejara, pero el acusado habría insistido mediante la fuerza física hasta someterla sexualmente.

La denunciante sostuvo que su hija le manifestó que había sido abusada sexualmente. También le refirió que, después del episodio, experimentó fuertes dolores en la zona genital y un pequeño sangrado. La mujer agregó que el hombre le habría pedido que no contara lo sucedido, bajo la advertencia de que, de hacerlo, él no volvería a verla.

La situación adquirió una dimensión aún más delicada por la condición de vulnerabilidad de la víctima. En su presentación, la madre explicó que su hija padece una discapacidad cerebral, aunque aclaró que desconoce el diagnóstico específico.

Ahora, con la denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15 de La Plata, la investigación deberá avanzar sobre la identidad del sospechoso, reconstruir sus movimientos y determinar las circunstancias del episodio denunciado.