Dos hombres fueron detenidos en La Plata durante cuatro allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas sintéticas. En los procedimientos se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, un arma de fuego, municiones y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

La investigación comenzó hacia fines de 2025, a partir del análisis de información obtenida de teléfonos celulares secuestrados en otros procedimientos. A partir de esos datos, los investigadores detectaron la presunta actividad de dos personas que se dedicarían a la venta de drogas de diseño, principalmente Tussi, ketamina y pastillas de éxtasis.

De acuerdo con las tareas realizadas por la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA, la distribución se habría concretado en distintos puntos de encuentro y locales bailables de La Plata. Con el avance de la pesquisa, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y establecer los domicilios que presuntamente utilizaban para desarrollar la actividad.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, ordenó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la capital bonaerense.

Qué encontraron en los allanamientos

Durante los operativos fueron detenidos dos hombres argentinos, mayores de edad. Además, los efectivos incautaron:

128 pastillas de éxtasis (MDMA).

800 microdosis de LSD, distribuidas en 200 troqueles.

400 gramos de Tussi de distintos colores, cuyo test orientativo dio positivo para ketamina.

150 gramos de flores de marihuana y otros 30 gramos de picadura.

Un paquete de gomitas masticables con THC.

Una pistola calibre 22 y municiones.

Tres balanzas de precisión y tres teléfonos celulares.

416 bolsas pequeñas de nylon tipo Ziploc.

Un cuaderno con anotaciones y otros elementos de interés para la causa.

Los investigadores consideran que el material secuestrado podría aportar información para profundizar la pesquisa sobre las modalidades de almacenamiento, fraccionamiento y distribución de las sustancias.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, en una causa por infracción a la Ley de Drogas.