El hombre, de 39 años, fue aprehendido tras un allanamiento en su domicilio. La mujer denunció que el conductor se puso agresivo durante un viaje en el que iba con su hija de 3 años y que, al bajar del auto, la intimidó con un objeto similar a un arma.

Un chofer de una aplicación de viajes fue aprehendido en Ringuelet, acusado de amenazar a una pasajera que había solicitado un servicio de DiDi. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró un revólver calibre .22, seis municiones y alrededor de 60 gramos de marihuana.

La denuncia fue presentada el 16 de octubre por una mujer de 28 años, quien relató que ese día, cerca de las 6.45, pidió un viaje desde su domicilio. Según su declaración, subió al vehículo junto a su hija de 3 años y 8 meses y, durante el recorrido, el conductor comenzó a cuestionarla por la posición de los pies de la nena.

De acuerdo con la denuncia, el hombre se habría tornado agresivo, la habría amenazado y, en un momento, habría trabado las puertas del vehículo. La pasajera logró descender en la zona de 531 entre 17 y 18, en Ringuelet, pero el conductor también bajó y tomó del auto un objeto similar a un arma de fuego con el que la habría intimidado.

A partir de las tareas investigativas, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría 11ª identificó el domicilio del sospechoso y solicitó una orden de registro. El procedimiento se concretó el martes 27 de octubre en una vivienda de 529 entre 17 y 18.

Secuestraron un revólver y marihuana

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Esteban José Pereyra, de 39 años, y secuestraron un revólver calibre .22 largo, con seis municiones intactas en el tambor. También incautaron tres frascos de vidrio y una caja de cartón que contenían unos 60 gramos de marihuana.

La fiscalía interviniente avaló la aprehensión del hombre en una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego. Por el hallazgo de la sustancia, otra fiscalía dispuso que se lo identificara por una presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

La investigación quedó a disposición de las fiscalías intervinientes del Departamento Judicial de La Plata.