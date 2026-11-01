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La Plata: detuvieron a un empleado "infiel" de un pet shop

El dueño del comercio, ubicado en diagonal 74 entre 115 y 116, aseguró que había observado al trabajador cuando retiraba efectivo de la registradora. Durante un procedimiento policial le secuestraron $60.000.

Por Redacción

El dueño del comercio, ubicado en diagonal 74 entre 115 y 116, aseguró que había observado al trabajador cuando retiraba efectivo de la registradora. Durante un procedimiento policial le secuestraron $60.000.

Un empleado de un pet shop de La Plata fue aprehendido este sábado, acusado de intentar sustraer dinero de la caja registradora del comercio en el que trabajaba.

El episodio ocurrió en el local «En Patas», ubicado en diagonal 74 al 457, entre 115 y 116. Según informaron fuentes policiales, el propietario del negocio advirtió que uno de sus empleados, de 30 años, habría retirado efectivo de la caja.

Tras el aviso, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) acudió al comercio y entrevistó al denunciante, quien señaló al trabajador como responsable del hecho.

De acuerdo con el parte oficial, en presencia de testigos se realizó un cacheo al sospechoso y encontraron en su poder $60.000, que fueron secuestrados.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría Segunda. La causa fue caratulada como «hurto en grado de tentativa» y quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, que avaló el procedimiento y solicitó que el acusado sea presentado en la primera audiencia.

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