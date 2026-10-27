La Plata: detuvieron a un prófugo acusado de robarle US$ 50.000 a su expareja en Costa Rica

El hombre, de 37 años, había sido condenado a tres años de prisión por un tribunal de San José y tenía pedido de captura internacional. La Policía Federal lo encontró en una vivienda de diagonal 94 al 100.

Un hombre argentino de 37 años fue detenido en La Plata por la Policía Federal Argentina (PFA), acusado de robarle a su expareja el equivalente a US$ 50.000 en Costa Rica. El sospechoso había sido condenado a tres años de prisión en ese país, pero se había fugado para evitar cumplir la pena.

La captura se concretó en una vivienda ubicada en diagonal 94 al 100, luego de una investigación que incluyó el análisis de redes sociales y otras fuentes abiertas. El operativo se realizó en coordinación con las autoridades judiciales y policiales de Costa Rica.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre había sido condenado por un tribunal de San José, capital costarricense, por el delito de “violencia patrimonial”. La causa se originó por el robo de 18 millones de colones —la moneda oficial de Costa Rica— y US$ 10.000 a quien fuera su pareja, una suma que en total fue estimada en US$ 50.000.

Tras la fuga, Interpol-San José solicitó su captura internacional mediante una notificación roja. A partir de tareas de inteligencia criminal y del intercambio de información entre investigadores de ambos países, se estableció que el acusado podría haberse trasladado a la Argentina.

Los agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA profundizaron las averiguaciones hasta determinar que el hombre estaría oculto en una propiedad de La Plata.

Con intervención de la Unidad Fiscal de La Plata, a cargo de Pablo Castelli, los efectivos montaron un operativo discreto en las inmediaciones del domicilio. Luego de varias horas de espera, identificaron al sospechoso cuando llegó al lugar y concretaron su detención.

El procedimiento se enmarcó en el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACCTO 2.0), que promueve la coordinación y el intercambio de información entre fuerzas policiales de distintos países para avanzar en investigaciones criminales.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, a la espera del proceso de extradición correspondiente.