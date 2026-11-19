La Plata fue uno de los puntos alcanzados por un amplio operativo de la Policía Federal Argentina que permitió avanzar sobre una organización criminal vinculada con el frustrado robo a un banco de San Isidro, donde en 2024 se descubrió un túnel clandestino de unos 150 metros que apuntaba directamente hacia las bóvedas. La investigación, que también permitió detectar planes para concretar nuevos golpes bancarios, derivó en 19 allanamientos en varios puntos del AMBA y tres detenidos.

El procedimiento en la capital bonaerense formó parte de un despliegue que también incluyó domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, además de dos establecimientos penitenciarios: la Unidad 2 de Sierra Chica y el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

La causa se remonta a agosto de 2024, cuando un transeúnte encontró una varilla metálica en la vía pública y ese hallazgo permitió descubrir una excavación subterránea que comenzaba en un local comercial y avanzaba hacia una sucursal bancaria de la calle Chacabuco al 400, en San Isidro.

En aquel momento fueron detenidos cuatro ciudadanos uruguayos señalados como responsables de la construcción del túnel y otro sospechoso que habría colaborado con la logística.

Sin embargo, la investigación no había logrado reconstruir el financiamiento de la maniobra ni identificar a todos los responsables de alquilar el inmueble utilizado como base para la excavación. Un año después, una presentación ante el Ministerio de Seguridad Nacional alertó sobre una estructura integrada por ciudadanos argentinos, uruguayos e italianos que estaría relacionada con aquel intento de robo y que proyectaba nuevos golpes.

Los 19 allanamientos terminaron con tres hombres detenidos. Además, se incautaron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, taladros, percutores, amoladoras, prendas que presentarían similitudes con las utilizadas durante el intento de robo en San Isidro y documentación de interés para la causa.