La Plata, entre las ciudades argentinas con más brasileños ante las elecciones de Brasil

La Plata tiene una presencia destacada de la comunidad brasileña en la Argentina y las elecciones que se celebrarán este domingo en Brasil vuelven a poner el foco sobre una población que creció especialmente de la mano de la actividad universitaria.

Según los últimos datos disponibles, en la capital bonaerense viven 3.195 brasileños, que representan el 4,6 por ciento del total registrado en el país. De esta manera, La Plata se ubica como la tercera ciudad argentina con mayor cantidad de residentes de esa nacionalidad, detrás de Buenos Aires, con 24.701, y Rosario, con 5.969.

La presencia brasileña en la Ciudad mantiene un estrecho vínculo con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y particularmente con las carreras del área de la salud. La Plata y Rosario se encuentran entre los destinos elegidos por jóvenes brasileños que llegan a la Argentina para cursar estudios universitarios, especialmente Medicina. Ese fenómeno continúa teniendo peso en la matrícula universitaria local.

Argentina, segunda en Sudamérica

En el conjunto del país, unos 70 mil brasileños residen actualmente en la Argentina, que aparece como el segundo destino de esa comunidad en América del Sur, solamente detrás de Paraguay, donde viven alrededor de 270 mil.

Sin embargo, residentes y electores no son cifras equivalentes. Para participar desde el exterior, los ciudadanos brasileños deben haber trasladado previamente su domicilio electoral.

De acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, 13.138 brasileños están habilitados para votar en la Argentina. Buenos Aires concentra 11.873 electores, es decir, alrededor del 90 por ciento del padrón brasileño del país.

En cantidad de votantes, la capital argentina supera ampliamente a otras ciudades latinoamericanas. Ciudad del Este, en Paraguay, aparece detrás con 5.102 electores.

Además de Buenos Aires, en la Argentina habrá centros de votación en Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La jurisdicción electoral con sede en Buenos Aires comprende doce provincias.

Un electorado joven y con alta formación

El perfil de los brasileños habilitados para votar en la Argentina presenta algunas características particulares. Las mujeres representan alrededor del 66 por ciento del padrón, es decir, dos de cada tres electores.

También se destaca el peso de los jóvenes. El grupo comprendido entre los 25 y los 29 años representa el 22,5 por ciento del total y, al sumar a todos los electores de hasta 39 años, la proporción llega al 60 por ciento.

El nivel educativo también es elevado: universitarios y graduados representan el 56,7 por ciento del padrón. Si se incorporan quienes completaron sus estudios secundarios, la proporción se acerca al 90 por ciento.

Este perfil está relacionado, entre otros factores, con la presencia de estudiantes y profesionales brasileños que se instalaron en la Argentina dentro del proceso de movilidad educativa regional.

Menos brasileños que años atrás

Pese a la fuerte presencia de esta comunidad, en los últimos años se registró una disminución en la cantidad de brasileños residentes en el país.

Datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) citados por RFI indican que en 2022 había alrededor de 89.020 brasileños en la Argentina, mientras que para julio de 2025 la cifra había descendido a 69.538. Tanto desde el Consulado de Brasil en Buenos Aires como desde organizaciones de la comunidad vinculan parte de esa reducción con el incremento del costo de vida.

La tendencia también alcanzó al padrón electoral. En 2024 había 14.590 electores brasileños registrados en la Argentina y actualmente son 13.138.

La comunidad brasileña conserva, de todos modos, una presencia significativa en distintas ciudades universitarias del país. Y La Plata sobresale dentro de ese mapa: es la tercera ciudad argentina con más residentes brasileños, con una colectividad estrechamente relacionada con la vida universitaria y, especialmente, con la formación en Medicina.