La Plata, entre los distritos con más muertes por siniestros viales: hubo 16 en tres meses

La Ciudad encabezó los registros del relevamiento provincial durante el trimestre junio-agosto de 2026, con diez fallecimientos en julio. En toda la provincia se contabilizaron 165 víctimas fatales, un promedio de 55 por mes.

La Plata quedó entre los distritos bonaerenses con mayor cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. Según un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), entre junio y agosto de 2026 se registraron 16 muertes en el partido, sin incluir a Berisso y Ensenada.

El dato ubicó a la Ciudad al frente de las estadísticas distritales del período. De acuerdo con el informe, en junio hubo tres fallecimientos, en julio se produjo el pico con diez víctimas y en agosto se contabilizaron otras tres. General Pueyrredón y Luján aparecieron detrás, con ocho muertes cada uno.

La cifra local se enmarca en un escenario provincial preocupante. En los tres meses analizados se registraron al menos 165 víctimas fatales en rutas nacionales y provinciales de la provincia de Buenos Aires. El promedio fue de 55 muertes mensuales, equivalente a casi dos personas por día.

El relevamiento detalló que en junio hubo 49 fallecidos, en julio 63 y en agosto 53. Aunque el último mes mostró una caída del 15,9% respecto de julio, la cantidad de víctimas fue un 8,2% superior a la de junio.

Automovilistas y motociclistas, los más afectados

En el conjunto de la provincia, los automovilistas y motociclistas concentraron la mayor parte de las víctimas. Durante el trimestre murieron 87 personas que viajaban en automóviles y 56 motociclistas, lo que representa el 86,7% del total relevado.

Sin embargo, agosto mostró una modificación en esa tendencia: los motociclistas fueron el grupo con más fallecimientos, con 26 casos, frente a 19 ocupantes de automóviles. En junio y julio, en cambio, las víctimas que circulaban en autos habían sido mayoría.

El informe también contabilizó 17 peatones fallecidos y cinco ciclistas durante el período analizado.

En cuanto al tipo de vía, las rutas nacionales concentraron 57 muertes y las provinciales otras 46. En conjunto, representaron el 62,4% de los fallecimientos. Las restantes 62 víctimas se registraron en calles, avenidas y otros trazados.

El reclamo por la educación vial

Frente a este panorama, Pedro Perrotta, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos, sostuvo que la respuesta no debe limitarse a los controles y las sanciones, sino que requiere un trabajo sostenido en escuelas, medios de comunicación, instituciones y espacios comunitarios.

"La seguridad vial necesita un profundo cambio cultural. No alcanza con controlar: tenemos que educar y sensibilizar desde edades tempranas. Las campañas deben ser permanentes, porque una conducta responsable puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", afirmó.