VIDEO | La Plata: fuego, humo intenso y tensión

Un incendio se registró este sábado en una vivienda ubicada en 4 entre 71 y 72, en la zona conocida como barrio del Policlínico, en La Plata.

Una dotación de Bomberos del Cuartel La Plata trabajó en el lugar para sofocar las llamas. Según se pudo observar, en el interior de la propiedad había gomas, un automóvil antiguo y una garrafa que todavía tendría contenido.

La presencia de la garrafa generó preocupación entre los vecinos que se encontraban en el lugar. “Es una bomba de tiempo”, advirtió uno de ellos mientras los bomberos trabajaban en la vivienda.

El único ocupante de la casa habría señalado que el fuego se inició a raíz de un accidente doméstico. Hasta el momento no se informaron personas heridas.