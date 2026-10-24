Un camión Mercedes-Benz despistó este sábado en la Ruta 36, en La Plata, y terminó volcado. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 59, entre las calles 476 y 492, en jurisdicción de Abasto.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 40 años, oriundo de la provincia de Chaco, quien por motivos que se intentan establecer perdió el control y se salió de la calzada.

Al lugar acudió una ambulancia del UPA de Los Hornos, cuyo personal asistió al acompañante del camionero, de 36 años. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre no presentaba lesiones.

Por el momento, no se informaron las causas que provocaron el despiste.