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La Plata: salió corriendo al ver a la Policía, pero no llegó muy lejos

Lo vieron correr al advertir la presencia policial y terminó detenido con marihuana en Los Hornos

Por Redacción

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante un operativo policial en 161 bis, entre 71 y 72. Le secuestraron 13,6 gramos de marihuana.

Un hombre de 30 años fue aprehendido en Los Hornos luego de que intentara escapar al advertir la presencia de un móvil policial. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron que llevaba marihuana entre sus pertenencias.

El episodio ocurrió este viernes en 161 bis, entre 71 y 72, cuando personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Tercera realizaba tareas preventivas en el marco de un operativo dispuesto para la zona.

Según fuentes policiales, al observar el patrullero, el sospechoso comenzó a correr, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros. Al identificarlo y realizarle una requisa de urgencia, los efectivos encontraron una sustancia que luego fue confirmada como marihuana.

Con la presencia de un testigo, se secuestraron 13,6 gramos de la droga y el hombre fue trasladado a la dependencia policial para completar las actuaciones.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 y tomó intervención la UFI N° 18 de La Plata, que avaló el procedimiento e impartió las directivas correspondientes.

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